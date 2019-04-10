深夜連二次強震被搖醒 花蓮人驚懼：想起0206

2019-04-10 05:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花東地區昨夜自今晨，接連發生三起有感地震。 圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook

花蓮從昨天深夜11時13分、今天凌晨4時24分，接連發生芮氏規模5.0和4.7地震，花蓮震度都到5級，不少花蓮人才剛從驚懼中入睡，又被搖醒，嚇到再也無法成眠，雖無災情傳出，有網友心有餘悸說，不斷的搖晃讓人想到0206（去年大震）。

根據中央氣象局地震測報中心資訊，昨天深夜11時起接連發生的兩次地震，震央都在花蓮吉安鄉，相當接近，且深度都僅約11公里，相隔不到6個小時，讓網友相當「有感」。

第一次地震的最大震度是花蓮市5級，南投縣合歡山與臺中市梨山都是3級，第二次最大震度花蓮縣銅門5級、花蓮市也有4級，南投縣合歡山與臺中市梨山都是3級。

去年2月6日晚間11時50分花蓮發生芮氏規模6.6的大地震，震毀4棟大樓造成嚴重傷亡，0206後花蓮發生多次餘震；大震才過一年多，不少花蓮人對地震的陰影還揮之不去，夜半被震醒讓不少網友非常緊張。

花蓮市游小姐表示，她擔心再震，把細軟整備完成，穿好衣服躺在床上毫無睡意，果然又搖了；有網友說，以前花蓮人都沒在怕地震的，去年大震之後都成了驚弓之鳥。