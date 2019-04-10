深夜連二次強震被搖醒 花蓮人驚懼：想起0206
花蓮從昨天深夜11時13分、今天凌晨4時24分，接連發生芮氏規模5.0和4.7地震，花蓮震度都到5級，不少花蓮人才剛從驚懼中入睡，又被搖醒，嚇到再也無法成眠，雖無災情傳出，有網友心有餘悸說，不斷的搖晃讓人想到0206（去年大震）。
根據中央氣象局地震測報中心資訊，昨天深夜11時起接連發生的兩次地震，震央都在花蓮吉安鄉，相當接近，且深度都僅約11公里，相隔不到6個小時，讓網友相當「有感」。
第一次地震的最大震度是花蓮市5級，南投縣合歡山與臺中市梨山都是3級，第二次最大震度花蓮縣銅門5級、花蓮市也有4級，南投縣合歡山與臺中市梨山都是3級。
去年2月6日晚間11時50分花蓮發生芮氏規模6.6的大地震，震毀4棟大樓造成嚴重傷亡，0206後花蓮發生多次餘震；大震才過一年多，不少花蓮人對地震的陰影還揮之不去，夜半被震醒讓不少網友非常緊張。
花蓮市游小姐表示，她擔心再震，把細軟整備完成，穿好衣服躺在床上毫無睡意，果然又搖了；有網友說，以前花蓮人都沒在怕地震的，去年大震之後都成了驚弓之鳥。
連續兩次地震後，花蓮縣消防局、公路總局都巡視狀況，暫無災情傳出。公路單位提醒民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生落石坍方，宜避免行駛山區道路。
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