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一夜連三震！4:24花蓮又發生規模4.7地震 最大震度5級

2019-04-10 04:49聯合新聞網 綜合報導

花東地區昨夜自今晨，接連發生三起有感地震。 圖／擷取自中央氣象局網站
花東地區昨夜自今晨，接連發生三起有感地震。 圖／擷取自中央氣象局網站
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花東地區一夜連三震，9日晚間10時45分台東縣成功鎮發生芮氏規模3.1地震，接著深夜11時13分花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5地震。相隔僅5個多小時，花蓮縣吉安鄉10日凌晨4時24分又發生規模4.7地震，花蓮銅門震度也達到5級。

根據中央氣象局資料顯示，10日凌晨4時24分花蓮縣政府西偏南方5.6公里，位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模4.7地震，地震深度11.1公里，各地最大震度，花蓮5級、台中3級、南投3級、彰化2級、宜蘭2級、台東、宜蘭及雲林1級。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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地震氣象局台東吉安
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