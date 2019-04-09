23：13發生震度五級地震 花蓮人：嚇到腿軟

2019-04-09 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



東台灣地震不斷！花蓮縣2018年才發生0206大地震，許多房屋倒塌，許多人還心有餘悸，沒想到今深夜11時13分發生芮氏規模5地震，第一時間上下震動，花蓮地方臉書社團版主趕緊開「地震報平安樓」，許多網友紛紛報平安，有的人留言「嚇死了，現在手還在抖」、「腿都軟了」。目前花蓮尚未傳出災情。