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熱得像夏天！鋒面來了 一張圖看何時下雨、降溫

中國也有耳念珠菌 疾管署：民眾無須恐慌

2019-04-09 21:57中央社 台北9日電

有專家指出，中國大陸有18例超級真菌感染病例。疾管署副署長羅一鈞今天說，耳念珠菌雖是超級黴菌，但相當罕見，也不像一般細菌這麼容易傳播，民眾不用恐慌。

美國出現高抗藥性耳念珠菌，致死率高，中國也傳出有疫情。中國專家指出，目前為止，中國已確認18起超級真菌臨床感染病例，但總體未出現如美國的爆發性流行感染。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞晚間受訪時表示，耳念珠菌是一種新興病原體，可能也是世界唯一的超級黴菌，常具有多重抗藥性，目前治療要靠後線的抗黴菌藥物，可能對全球公衛及醫療造成威脅，但因此菌較為罕見，目前瞭解很有限。

羅一鈞表示，2018年北京大學人民醫院首度報告，在一名慢性腎病住院的北京老婦的支氣管灌洗液發現耳念珠菌；後來瀋陽的一家醫院加護病房發現15例，北京另一家醫院新生兒加護病房也發現2例，迄今總計18例，研判與院內感染管制措施未落實有關，且都發生在重症病患。目前中國沒有其他省份有耳念珠菌病例報告。

過去台灣也曾有1例病例報告，為一名有慢性病的中年男性。他屬於輕症，且也沒有引起醫院或社區群聚，看診的診間採檢也沒有檢出耳念珠菌。這名男子的感染源難以確定，但推測與其慢性疾病相關。

羅一鈞說，依據有限的資料，耳念珠菌感染的危險因子大致與其他念珠菌症相似，包括近期手術、糖尿病、使用廣效抗生素及抗黴菌藥物及加護病房病人。

此外，近期入住護理之家且有使用侵入性管路（如呼吸管及鼻胃管等）的人，感染耳念珠菌風險似乎最高。感染發生在各年齡層病人，從早產兒到老年人都有。

至於國際傳出耳念珠菌疫情，羅一鈞說，只要醫院感控做得好，並不會造成耳念珠菌大規模傳染。耳念珠菌不像一般細菌一樣容易傳播到社區，會感染發病的對象都是免疫力功能低下或重症者，還沒有聽聞因旅遊接觸而染病的個案，民眾不用過於驚慌。

念珠菌為人體皮膚及黏膜上的常在菌叢之一，鮮少造成感染。念珠菌感染通常是內源性感染，即源自病人自身帶的念珠菌產生感染。耳念珠菌曾在人體的呼吸道、尿道及腸道偵測到，但目前發現的感染個案主要來自病人本身內源性菌株或外來菌株感染所致，或兩者皆是，還未明朗。

黴菌北京大學疫情
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