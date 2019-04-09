姊姊變胖都是妹妹害的？ 研究證實：姊姊比妹妹肥胖機率多3成

2019-04-09 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



減肥，是不少女人最關心的議題，但在減肥前，先看看自己有沒有妹妹，因為最近有一項瑞典研究指出，姊妹之間，姊姊過重的機率高達29%，且姊姊的BMI指數，平均比妹妹高出2.4%，難道有妹妹，反而讓姊姊變胖嗎？

許多女生都喜歡自己有個姊姊或妹妹，因為姊妹間感情會特別好，但這也可能彼此影響了體重。

瑞典研究了1萬3千多對的姊妹，結果發現，在雙方都成年之後，姊姊的過重機率為29%，且姊姊的BMI值，平均比妹妹高了2.4％，這代表了平均來說，姊姊都比妹妹胖；美國奧克蘭另一項研究也指出，家中的第一個小孩，因為體內的胰島素功能比較差，因此容易導致肥胖。

為何姊姊可能比妹妹胖呢？這是因為當媽媽第一次懷孕時，提供胎兒營養的血管壁比較薄，所以養分比較多會在嬰兒體內，而且通常媽媽會比較照顧第一胎，吃東西比較多，也會更注意營養與健康，加上出生之後，照顧比較周全，也會在意吃東西，謹慎之下就可能讓第一胎生長狀況較好。