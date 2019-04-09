烈嶼芋頭寶寶機場快閃演出 成功吸睛

2019-04-09 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



好可愛的芋頭寶寶喔！今天尚義機場出現一場可愛的芋頭寶寶快閃演出，原來是烈嶼鄉公所原本要赴台參加交通部觀光局舉辦的2019小鎮漫遊年的經典小鎮票選記者會，卻因為霧鎖金門，無法赴台參加，他們索性在烈嶼鄉長洪若珊的帶領下，在尚義機場進行快閃演出，頗受小朋友的喜愛，也成功吸睛。

交通部觀光局日前舉行「2019小鎮漫遊年的經典小鎮票選活動」，烈嶼鄉獲得眾多好友的青睞，成功擠進前30名，今天下午原本要赴台參加記者會，向各地的遊客介紹烈嶼。

烈嶼鄉特別精心準備可愛的演出，由身著迷彩裝的洪若珊與同事手持模型步槍，表演大頭兵進場，另外還有美麗的芋頭仙子與可愛的芋頭寶寶一起登場，雖然快閃演出只有1分鐘，但卻成功吸引到在機場候機的民眾，不少人還拿起相機猛拍。

洪若珊表示，今天本來跟同事要去台北參加記者會，但因為天候因素，無法成行，最後大家決定就在機場快閃演出，讓大家能看到金門，看到烈嶼。