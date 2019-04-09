烈嶼芋頭寶寶機場快閃演出 成功吸睛
好可愛的芋頭寶寶喔！今天尚義機場出現一場可愛的芋頭寶寶快閃演出，原來是烈嶼鄉公所原本要赴台參加交通部觀光局舉辦的2019小鎮漫遊年的經典小鎮票選記者會，卻因為霧鎖金門，無法赴台參加，他們索性在烈嶼鄉長洪若珊的帶領下，在尚義機場進行快閃演出，頗受小朋友的喜愛，也成功吸睛。
交通部觀光局日前舉行「2019小鎮漫遊年的經典小鎮票選活動」，烈嶼鄉獲得眾多好友的青睞，成功擠進前30名，今天下午原本要赴台參加記者會，向各地的遊客介紹烈嶼。
烈嶼鄉特別精心準備可愛的演出，由身著迷彩裝的洪若珊與同事手持模型步槍，表演大頭兵進場，另外還有美麗的芋頭仙子與可愛的芋頭寶寶一起登場，雖然快閃演出只有1分鐘，但卻成功吸引到在機場候機的民眾，不少人還拿起相機猛拍。
洪若珊表示，今天本來跟同事要去台北參加記者會，但因為天候因素，無法成行，最後大家決定就在機場快閃演出，讓大家能看到金門，看到烈嶼。
洪若珊也說，烈嶼鄉有很多景點值得大家來探索，像是全金門最大的九宮坑道、國境之西沙溪堡、以及擁有烈嶼鄉最高的觀景台-麒麟山，因為距離廈門很近，可以眺望到廈門本島高樓林立及環視整個烈嶼鄉，雙口海邊更可觀賞漂亮的廈門夜景。此外，也有許多值得一看的軍事遺跡，與傳統閩南式建築，金門縣政府近期也推出春遊加碼贈送遊客住一晚200元、第二晚為300元的消費券活動，歡迎大家來烈嶼作客。
留言