海漂死豬驗出非洲豬瘟 連江豬肉品即起暫停輸出1周

2019-04-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



海漂死豬驗出非洲豬瘟，連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島將暫停至少1週。示意圖／聯合報資料照 分享 facebook

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，4月4日連江縣南竿清水沃岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經農委會防檢局基隆分局馬祖檢疫站派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。另依地理位置研判，該頭豬隻應自中國大陸漂流過來。

應變中心說明，馬祖檢疫站4月4日接獲海巡署馬祖巡防區通報，在南竿鄉清水沃岸邊發現1頭死亡豬隻，該站趕赴現場了解，採集相關檢體後，配合連江縣政府進行後續豬隻屍體焚燒方式銷毀，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心補充，死豬發現地點已由馬祖檢疫站完成徹底消毒，南竿鄉全鄉共2養豬場亦位於發現地半徑3公里範圍，1場現無飼養豬隻，另1場經縣府獸醫師執行臨床檢查，健康情形良好，無異常情形，並執行移動管制及採樣監測。為確保產業整體安全，將暫停連江縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週。

應變中心指出，連江縣鄰近中國大陸福建省閩江及鰲江出海口，發現海漂豬之現場也有發現簡體字樣之海漂垃圾，綜合推判，應由中國大陸漂流過來。因應本次個案，已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械及區域執行消毒措施，農委會防檢局也將循兩岸防疫通報機制，通知中國大陸要求轄內養豬業者，作好豬隻屍體處理工作。

另應變中心說明，世界動物衛生組織（OIE）於昨日回復我國，釐清本次8日至9日於北京召開的是「非洲豬瘟預控國際研討會」，而不是「非洲豬瘟常設專家小組會議」。