教團籲學測改5選3 家長團體憂：校系選才需求無法滿足

2019-04-09 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學申請入學首次改學測成績五選四，全國教師工會總聯合會今天說，學測五選四有助讓學生了解自己的性向、興趣、減少壓力，主張持續減少考科，新課綱實施後應進一步改為「五選三」，更能落實高中學習歷程。但國教行動聯盟理事長王立昇說，學測5選4就已考慮適性原則，如果再減少，將使得有些校系選才的需求無法滿足，學生的跨域學習不夠完整。他認為，應給各系所選才空間，「不能再降了」。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清贊同全教總所提改革方向。謝國清說，在少子女化趨勢下，孩子長大後必須承擔更多責任，要讓學生學其所愛，而不是專看筆試成績後，讓孩子拚所有科目成績；大學招收學生也不應只用成績評斷，而是要設計符合學系所需甄選條件，讓有興趣、有熱誠的學生透過學習歷程紀錄後，適得其所。

全國教師工會總聯合會今天舉行記者會指出，大學個人申請入學採學測5選4，有利高中未來課程安排時有更大空間，有人批評今年申請通過篩選人數暴增，但通過篩選人數超額其實只比去年多3%，建議12年國教新課綱實施後，應改為學測5選3，落實高中學習歷程，避免一試定終身。

但王立昇表示，依據他們整理的資料，今年一階預計篩入18萬2181人次（篩選倍率3.3137）；一階同分增額多篩進1萬8639人次；另一方面，一階缺額1萬2516人次；實際篩入1萬88304人次（篩選倍率3.4251）。整體來說確實看不到很嚴重的問題，但個別校系差別甚大，在68所大學中，排除術科後，一階通過篩選倍率大於8的有59個校系組，其中半數以上是所謂的中後段校系，足見中後段生的同分增額問題亦很嚴重。

王立昇說，如果只看整體的數據而不能理解身在其中焦慮的學生及家長感受， 「那樣不食人間煙火、沒有同理心的態度是不能解決問題的。」

王立昇表示，入學制度講求的是公平與適性，在競爭資源的過程中，如果失去了公平性，當然就會怨聲載道。全教總說要落實高中學習歷程，請問學習歷程的採計要如何做到公平呢？全教總說不要一試定終身，但111學年度的考招方案中，新型學測考的國文、英文在分科測驗就不考了，那才是一試定終身，全教總為何不反對那個方案呢？

全國高級中等學校教育產業工會支持五選四。全中教表示，今年因新的學測「五選四」制度的改革，與超額甄選配套不足的問題，導致考生壓力增大、家長焦慮，又出現了以「考試分發為優」應增加其入學名額之建議。此舉，勢必又讓大學選才走回唯分數主義，紙筆測驗決定一切的老路，不僅傷害「學生適性發展」，亦讓教育改革「多元適性、面向未來」的方向，有了偏差。

全中教說，教育不能再走回頭路，完善現有考制，解決鑑別考生問題，採用「高中學生學習歷程檔案」，與強化透明且公正的「大學甄選入學制度」，方為正辦。籲各界勿因部分熱門科系競爭問題，錯開解方。