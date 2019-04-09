影／寵物也能做高階健檢 PET-CT可精準診斷毛孩癌症

2019-04-09 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



有別於人類可以利用正子電腦斷層掃描（PET-CT）檢查癌症，但獸醫師卻缺乏這類高階醫療儀器來替毛小孩診斷癌症，陽明大學成立「創譯動影CTAI」寵物正子電腦斷層掃描中心，讓家中毛小孩也有機會進行高階影像檢查，協助獸醫師治療毛小孩癌症，也可減少實驗動物的犧牲。

毛小孩跟人類一樣都有許多相似的疾病，也會罹患癌症。事實上，犬貓罹癌機率高達54%，相當於每2隻寵物就有1隻罹患癌症，包含骨肉瘤、麟狀上皮癌、黑色素瘤、淋巴瘤、血管肉瘤、乳癌等都是常見的腫瘤類型。而現在全台大約有250萬隻毛小孩，隨著寵物越來越多，獸醫師也迫切需要癌症診斷的利器。

陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授吳東信表示，正子電腦斷層掃描可以精準標記體內代謝功能異常的器官，特別是在癌症早期篩檢、分期、復發追蹤、評估療效，甚至很多醫療院所都已經列為高階健檢項目。雖然人類有這類高階醫學影服務業，但多數獸醫院並沒有配置這類高階診斷儀器。

吳東信說，因為腫瘤會吸收大量的葡萄糖，而正子攝影可以追蹤生物體內的葡萄糖代謝，藉由葡萄糖代謝的路徑及定位，就可以知道腫瘤的所在。

愛心動物醫院院長許志全說，PET-CT是從兔子、貓狗等小動物，到豬等大型動物都可以使用。PET-CT可以利用電腦斷層電腦，可以清楚知道動物異常結構的位置，早期發現動物體內是否有腫瘤。

許志全表示，狗貓自然發生的腫瘤跟人類相似，因為狗貓的生活型態，跟人類很接近，未來也可藉此作為人類腫瘤的研究，也可大量取代實驗動物，不用再犧牲、解剖動物。

吳東信回憶，三年前他一名在獸醫院服務的學生，帶著一隻9歲的哈士奇來實驗室，當時可以摸到哈士奇脖子有一顆硬塊且走路一跛一跛，因緣際會下讓狗狗作了正子電腦斷層掃描，才發現狗狗罹患甲狀腺癌，而且癌細胞已經轉移到腳骨頭，讓牠走路跛腳。在正子掃描的診斷下，儘管狗狗最後仍不敵病魔，但因為精確診斷病灶，因此能協助獸醫師準確給予放射線治療，狗狗生前恢復正常走路跳躍，維持基本生活品質。