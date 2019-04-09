親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

小男嬰該不該割包皮？ 不割泌尿道感染是割的10倍

2019-04-09 18:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

小男嬰該不該割包皮？這個問題在醫界討論已久，有的贊成，認為有諸多好處，但有的則反對，認為都是以訛傳訛，但小兒科醫師提醒，針對一歲以內的男嬰，特別有包莖情況，如果沒有割包皮，發生泌尿道感染，是已割包皮者的10倍，而且小兒泌尿道感染症狀不明顯，一旦延誤可能造成腎臟永久傷害不可不慎。

台南郭綜合醫院小兒部部長林愛惜指出，泌尿道感染在嬰幼兒是最常見的細菌性感染，在2個月至2歲寶寶其發生率約5%；由於此年齡感染的症狀並不明顯且非特異性，常常只能以發燒來表現，以致被忽略而延誤就醫，如果加上有先天性泌尿系統異常，例如膀胱輸尿管迴流(Vesicoureteral reflux ,VUR)更容易侵犯到腎臟而引起結痂、纖維化及萎縮，進而導致高血壓影響腎功能，將會造成永久性的損傷。

泌尿道感染是指從尿道口、輸尿管、腎盂到腎臟之間，任何一部份的細菌感染，在臨床上嬰幼兒很難區分感染的部位，因此統稱泌尿道感染。臨床症狀會隨年齡而有所不同，新生兒常以黃疸、發燒、生長遲緩、嘔吐、拉肚子、敗血症來表現，而嬰幼兒以發燒、嘔吐、尿味異常、頻尿、尿失禁、腹痛、生長遲緩來表現。

林愛惜表示，泌尿道感染致病菌90%是單一菌種，其中85%以存在於大腸內的大腸桿菌為主。在單純性泌尿道感染中，大多經由會陰上行感染尿道而造成，新生兒還有可能經由血液循環方式感染；所以常常有敗血症且合併先天性泌尿系統結構異常及阻塞。

一歲以內寶寶發生泌尿道感染，男寶寶比女寶寶多，由其是有包莖者，其發生率為已割包皮者的10倍；一歲至青春期，女孩比男孩多，因女生的尿道短，腸內細菌比容易經會陰部侵入而導致發炎；另外憋尿、便秘、衛生習慣不良、便後清潔方式不當，容易將細菌帶進尿道，都可能增加感染機會

如何診斷泌尿道感染?尿液細菌培養是診斷的必要黃金準則，所以剛開始用，最準確的方法收集尿液是很重要的，且還沒有使用抗生素之前先收集尿液，因抗生素的使用會影響尿液培養的結果。

台南郭綜合醫院小兒部部長林愛惜醫師。圖／郭綜合提供
台南郭綜合醫院小兒部部長林愛惜醫師。圖／郭綜合提供
分享

發燒新生兒抗生素
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

國道散落物清理逾30分鐘收3千元 最快下半年上路

2019-04-09 16:47

朱立倫隨媽祖遶境疑熱衰竭 醫：每年此時易有熱傷害

2019-04-09 15:59

觀光局啟動小鎮旅遊年 40台灣小鎮集章能抽獎

2019-04-09 15:20

影／兒盟公布4逆境家庭類型 恐隱藏虐兒未爆彈

2019-04-09 16:28

白冰冰累到面癱 醫師直指這原因最關鍵

2019-04-09 15:19

赴泰觀光人數增3成 泰國染麻疹國人創近年新高

2019-04-09 15:29

影／寵物也能做高階健檢 PET-CT可精準診斷毛孩癌症

2019-04-09 18:49

教團籲學測改5選3 家長團體憂：校系選才需求無法滿足

2019-04-09 18:49

盧廣仲體驗窮活吃土 籲重視貧童問題

2019-04-09 18:47

粉筆灰變身植物栽培介質 高職生的綠點子奪全國賽金牌

2019-04-09 18:33

客家桐花祭開跑 各地古道開放賞花

2019-04-09 18:24

Janet謝怡芬曬尪不嘴軟 高呼：我真的很幸運

2019-04-09 18:04

美國冷凍牛舌首次驗出有蟲！ 食藥署驗出急退運

2019-04-09 17:54

頻繁做惡夢還拳打腳踢 恐是巴金森氏症前兆

2019-04-09 17:52

強風揚塵空氣糟 彰化大城測站褐爆

2019-04-09 16:34

三高族怕腎壞掉不敢吃藥 國健署：不吃對腎更傷

2019-04-09 16:23

延續台灣燈會熱度！大鵬灣遊艇帆船活動週末登場

2019-04-09 16:13

周興哲自稱「終極果粉」 每首創作都用「它」來產出

2019-04-09 15:58

出差越南染麻疹 台南衛生局追蹤同交通工具者恐傳染

2019-04-09 15:40

春遊補助開跑 觀光局推10萬青年獎百萬創意遊程競賽

2019-04-09 15:29

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

不請假也能任性玩香港 港旅局線上旅展推優惠價

2019-04-09 14:55

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:50

郵局便利包 今起全家可寄送

2019-04-09 14:37

陸翁染H7N9 內蒙提升旅遊警示

2019-04-09 14:35

低音提琴夏令營 陸生搶報名

2019-04-09 14:20

慈濟回收塑膠袋 去年達3950公噸

2019-04-09 14:13

賣場、量販店集中回收塑膠「膜」

2019-04-09 14:10

台大、成大雲林分院攜手合作 仿照機場讓患者快速通關

2019-04-09 14:08

致死率三成 中國出現本季全球首例H7N9禽流感

2019-04-09 14:07

今年首發高溫特報 南高屏嚴防36度以上高溫

2019-04-09 14:03

醫療支出1.1兆公衛占比卻降 衛促會憂：預防失守

2019-04-09 13:38

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:28

中年男易攝護腺肥大 雷射手術有多種選擇

2019-04-09 12:38

周末到大鵬灣免費搭帆船、遊船湖 賞夕陽看開橋

2019-04-09 12:08

史博館「空間解嚴」向農委會喊話

2019-04-09 12:03

廁所裡一定要放「小板凳」？九成女性狂推：不能沒有它！

2019-04-09 12:00

調查採訪回響／別丟錯了！這些塑膠袋不能回收利用

2019-04-09 11:38

史博館大變身 將轉為「無牆博物館」

2019-04-09 11:26
看更多

熱門文章

太狂了！星巴克「買1送1」連續21天獎不完 今4點開始限時買1送1

2019-04-09 11:03

影／全年24小時無休 郵局便利包今起可到全家寄送

2019-04-09 11:09

別多花錢買家中最沒用的「5種家具」 用半年保證後悔

2019-04-09 15:12

調查採訪回響／別丟錯了！這些塑膠袋不能回收利用

2019-04-09 11:38

明天出門帶雨具 全台將由北而南轉濕涼

2019-04-09 09:39

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

大型車周圍有氣流！黏太緊「一推一吸」恐命喪輪下

2019-04-09 10:07

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top