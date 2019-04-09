小男嬰該不該割包皮？ 不割泌尿道感染是割的10倍

2019-04-09 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



小男嬰該不該割包皮？這個問題在醫界討論已久，有的贊成，認為有諸多好處，但有的則反對，認為都是以訛傳訛，但小兒科醫師提醒，針對一歲以內的男嬰，特別有包莖情況，如果沒有割包皮，發生泌尿道感染，是已割包皮者的10倍，而且小兒泌尿道感染症狀不明顯，一旦延誤可能造成腎臟永久傷害不可不慎。

台南郭綜合醫院小兒部部長林愛惜指出，泌尿道感染在嬰幼兒是最常見的細菌性感染，在2個月至2歲寶寶其發生率約5%；由於此年齡感染的症狀並不明顯且非特異性，常常只能以發燒來表現，以致被忽略而延誤就醫，如果加上有先天性泌尿系統異常，例如膀胱輸尿管迴流(Vesicoureteral reflux ,VUR)更容易侵犯到腎臟而引起結痂、纖維化及萎縮，進而導致高血壓影響腎功能，將會造成永久性的損傷。

泌尿道感染是指從尿道口、輸尿管、腎盂到腎臟之間，任何一部份的細菌感染，在臨床上嬰幼兒很難區分感染的部位，因此統稱泌尿道感染。臨床症狀會隨年齡而有所不同，新生兒常以黃疸、發燒、生長遲緩、嘔吐、拉肚子、敗血症來表現，而嬰幼兒以發燒、嘔吐、尿味異常、頻尿、尿失禁、腹痛、生長遲緩來表現。

林愛惜表示，泌尿道感染致病菌90%是單一菌種，其中85%以存在於大腸內的大腸桿菌為主。在單純性泌尿道感染中，大多經由會陰上行感染尿道而造成，新生兒還有可能經由血液循環方式感染；所以常常有敗血症且合併先天性泌尿系統結構異常及阻塞。

一歲以內寶寶發生泌尿道感染，男寶寶比女寶寶多，由其是有包莖者，其發生率為已割包皮者的10倍；一歲至青春期，女孩比男孩多，因女生的尿道短，腸內細菌比容易經會陰部侵入而導致發炎；另外憋尿、便秘、衛生習慣不良、便後清潔方式不當，容易將細菌帶進尿道，都可能增加感染機會