粉筆灰變身植物栽培介質 高職生的綠點子奪全國賽金牌

2019-04-09 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



下課後，值日生需幫老師擦黑板、清粉筆灰。但一群高職三年級生運用所學，把粉筆灰與陶土混合、塑形、燒製成土壤栽培介質，讓教室常見廢棄物變身植物生長的助攻手，目前正著手申請專利、規畫量產計畫。

竹南高中化工科三年級的王盛、林祈霈、黃柏翔組成的「灰灰乎必有餘地」團隊，今天拿下教育部107年「高中綠色化學創意競賽」技術型高中組金牌獎。

教育部103年首次舉辦「綠色化學（減毒減量）創意競賽」、105年續辦相關創意競賽，是全台高中學生切磋技能、提出循環經濟理念的賽事。今年競賽報名隊伍相較往年，成長近1倍，普通型高中組、技術型高中組共計110隊、197名參賽者，且首度與產業界合作，選出兩組金牌1名、銀牌2名、銅牌3名、與若干名佳作。

教育部主秘朱楠賢表示，賽事呼應聯合國永續環保的理念，標語也把「Chemstry」（化學）拆解成「Chem-is-try」，既有創意，也凸顯科學實驗就是不斷嘗試。

「灰灰乎必有餘地」成員王盛表示，栽培介質分為土壤或無土介質，功能是讓植物生長環境具有保肥、保水、通氣好、排水佳等特性。團隊蒐集校園的廢棄粉筆等，用機器磨碎，與陶土依不同比例混合、進行無氧或有氧燒製，實驗各比例成品的透水性、抗壓性等，研發最適合植物生長的土壤栽培介質。

王盛也說，粉筆灰製成的土壤栽培介質不同於傳統產品，是使用廢棄物作為原料，具環保性。此外，粉筆灰混陶土的製程上，燒製溫度較低、產生汙染也較少，符合「綠色化學」理念。