客家桐花祭開跑 各地古道開放賞花

2019-04-09 18:24 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在氣勢磅礡的陣陣鼓聲中，表演者紛紛獻上客家民謠及舞蹈，為今年的客家桐花祭開跑！客委會表示，此次桐花祭將在南投、新竹、苗栗舉辦大型音樂會外，亦首次結合台三線上共長達400多公里的多條古道，規劃在地賞桐行程，於活動網站上供民眾參考，要讓大家盡賞桐花之美。

主辦單位表示，隨著春天的到來，山林中的桐花樹幹也紛紛冒出青綠嫩芽，正是舉辦桐花祭的最好時機，今年桐花祭首次結合了台三線上的「樟之細路」古道，開放已修復完成的新竹渡南古道等14條步道，並規劃精選賞桐行程，將在網路及手冊上提供民眾參考。

而每年桐花祭不可少的音樂表演，主辦單位表示第一場將在13日於南投埔里牛耳藝術村舉行，並邀請林生祥、劉邵希、黃珮舒、惠風舞蹈、B-MAX馬克筆等著名表演者演出，緊接著連續兩個週末則會在苗栗及新竹舉辦音樂會，屆時馬修•連恩、陳瑞斌、黃連煜、陳永淘等著名音樂家皆將獻上精彩表演，請觀眾拭目以待。

客委會主委李永得表示，過去油桐是客庄的重要經濟作物，雖然油桐的經濟價值已隨著時代變遷而不復存在，但美麗的桐花仍在客家人心中佔有一席之地，也因此誕生了一年一度的桐花祭。今年不只是單純賞花，客委會也邀請民眾一同深入客庄，參加在南投、苗栗、新竹等地舉辦的市集，品嚐客家美食，此外客家文化館更會銷售由名廚邱寶郎設計的「桐花便當」，讓民眾徹底體會客家文化。

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