美國冷凍牛舌首次驗出有蟲！ 食藥署驗出急退運

2019-04-09 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署今公布邊境不合格食品，總計有10件進口食品被攔下，其中1件從美國進口的「冷凍牛舌」被驗出寄生蟲「住肉孢子蟲」（Sarcocystis cruzi），依規定一般食品都不得含有寄生蟲，已依規定退運24.72公斤。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，一般肉品檢驗不會檢驗寄生蟲，主要是牛舌進口時，防檢局會配合檢驗，防檢局人員一看到該牛舌，從肉眼判定疑似被寄生蟲感染，食藥署因此加驗寄生蟲，果然驗出住肉孢子蟲，也是今年第一起被驗出含有寄生蟲的進口食物。

廖姿婷說，住肉孢子蟲是台灣少見的寄生蟲，經過這次事件，將會配合防檢局，針對冷凍牛舌加強稽查，採取初步肉眼判定，一旦疑似有被寄生蟲污染的疑慮，將立即加驗寄生蟲，確保民眾食品安全。

台北醫學大學分子寄生蟲暨熱帶疾病學科副教授廖建維表示，住肉孢子蟲也可被稱為肉孢子蟲，常見於牛、羊、馬等草食性動物上，而最早被發現在豬隻的體內發現。肉孢子蟲主要發生在熱帶與亞熱帶國家，動物因為食用到污染的水源，或是食用被汙染土壤的草食，就可能寄生在動物體內。

人類食用被寄生的肉品，只要沒有煮熟就有被感染的機率，廖建維說，肉孢子蟲是肉眼不可見的寄生蟲，被人類吃下肚後，會寄生在腸道內，由於它太小了，對人體造成的傷害不會立即出現，除非寄生的量已嚴重布滿腸道，才可能引發腹瀉、肌肉痛症狀。