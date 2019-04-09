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中國男染H7N9 內蒙自治區旅遊警示升

2019-04-09 17:14中央社 台北9日電

一名在中國大陸82歲男性確診H7N9，為全球今年首例，病情嚴重，推測暴露地區為內蒙古自治區。基於可能有環境暴露風險，疾管署提升該區旅遊警示，提醒民眾注意。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，4月5日接獲中國大陸通知，甘肅省酒泉市新增1例H7N9流感病例，為全球本流感季（2018年10月迄今）首例H7N9病例。

個案為82歲男性，3月18日發病，31日住院治療，病情嚴重，活禽暴露史不詳，可能暴露地區為內蒙古自治區阿拉善盟。基於內蒙古自治區可能有環境暴露風險，疾管署已提升該自治區的新型A型流感旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

H7N9流感絕大多數為禽傳人，人傳人罕見，僅有零星病例。初期症狀為發燒、咳嗽，可伴有頭痛、肌肉痠痛、畏寒和全身倦怠。

重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至多重器官功能障礙；H7N9流感發病個案致死率為30%至40%。

根據統計，全球前一流感季累計3例H7N9流感病例，其中1例死亡，都發生在中國大陸，病例數明顯較往年減少，可能與中國大陸實施家禽H7N9流感疫苗接種有關。

全球自2013年迄今累計1568例H7N9流感病例，其中615例死亡。通報來源包括中國大陸（1537例）、香港（21例）、澳門（2例）、加拿大（2例）及馬來西亞（1例），另台灣共確診5例H7N9流感病例，均自中國大陸移入，其中2例死亡。

目前疾管署將中國大陸內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

羅一鈞說，台灣民眾若前往中國大陸，應落實「5要6不」原則，5要包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

6不為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

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