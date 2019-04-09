群益證城市之旅 邀偏鄉學童一窺吉卜力動畫奧妙

2019-04-09 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



群益金鼎證券舉辦「群益愛閱讀」公益活動，4月9日邀請新北市共計約兩百名國小學童走出偏鄉，來到中正紀念堂進行城市閱讀之旅，參觀吉卜力動畫手稿展，讓孩童近距離感受世界知名動畫的手稿作品，一窺龍貓等知名動畫的創作過程。

群益金鼎證券長期關注偏鄉小學孩童閱讀素養的提升，此次選定吉卜力動畫手稿展作為城市之旅的主題，主要希望能增加孩童對動畫創作過程的認識。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，吉卜力的動畫作品描繪人性的善良與溫暖，情節充滿想像力，靈活生動的角色，總是能吸引不分年紀的大小朋友，是他自己非常喜歡的創作系列。這次能配合全球巡迴展，邀請新北市大成及龜山兩所偏鄉國小學童來參觀，希望能給予偏鄉學童更多關懷與文化刺激。

群益金鼎證券今年連續第六年舉辦「群益愛閱讀」公益活動，每年舉辦城市閱讀之旅、志工入校伴讀，除了提供學校經費外，更是親身付諸行動的陪伴孩童閱讀、體驗城市之旅，本次特別選擇參觀世界知名動畫手稿展，讓小學生得以近距離了解知名的龍貓，神隱少女等動畫，是如何從手繪的原稿，透過動畫團隊合力創作出來的。

群益金鼎證券表示，學童可從兩位大師高畑勲、宮崎駿的手稿中，可以學習到如何以簡單的故事道出事物本質，更可以簡單而真誠的傳遞正能量給身旁的人。本次近1400幅真跡手稿，學童看的目不轉睛，對喜歡繪畫的學童來說有如寶山。除了全面了解吉卜力從平面到動畫的創作過程外，場內各處巧妙設計與互動裝置，讓學童們不僅有得看，更有得玩樂與拍照。