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剝橘子般剜除攝護腺增生 雷射手術解決頻尿困擾

2019-04-09 17:01中央社 新北9日電

84歲陳先生因攝護腺肥大導致頻尿、夜尿情形嚴重，經雷射攝護腺剜除手術，如剝橘子般用雷射找出橘肉和橘皮間的界線，可以剝開增生組織絞碎洗出，並減少出血及復發機會。

雙和醫院泌尿科醫師高偉棠指出，84歲陳先生有攝護腺肥大困擾，經超音波檢測攝護腺大小約150ml，高於一般人的5倍。採用「雷射攝護腺剜除手術」，將肥大的攝護腺使用雷射剜除，術後沒有傷口、出血量少、2至3天後即可出院。

高偉棠表示，隨著年齡增長，男性攝護腺肥大的機率也逐漸上升，攝護腺肥大壓迫到尿道致膀胱尿液無法完全排出，膀胱負荷量增加，使得肌肉鬆弛，小便開始滴滴答答，攝護腺肥大病人往往亦伴隨著勃起障礙。

他表示，雷射攝護腺剜除手術是利用端點雷射光纖照到中央增生腺體和周圍區的界線，就像剝橘子一樣，找出橘子肉和橘子皮中間的界線剝開，可將增生組織完整剝離後絞碎洗出。

他說，雷射攝護腺剜除手術的時間短、癒後恢復時間也快，大幅減少組織創傷和出血，也確保攝護腺的增生組織清除乾淨，減低日後復發的機會。在剝離過程不傷害到神經，一次清除乾淨，不產生沾黏，術後恢復後不會影響到性能力。

高偉棠強調，攝護腺肥大雖然不會立即危及生命，但當排尿症狀嚴重，將會影響生活品質，他建議50歲以上男性應定期到專業泌尿科門診做初步評估，以便及早發現與治療。

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