國道散落物清理逾30分鐘收3千元 最快下半年上路

2019-04-09 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道散落物五花八門，更讓處理散落物的事故班人員及警力置身險境。 圖／國道公路警察局提供 分享 facebook

國道散落物每年超過4萬多件，近10年造成的交通事故多達4518件，造成11死、360傷，有如國道血滴子，釀成的事故更是一年比一年多，處理國道散落物的事故班和警力也置身險境。交通部今預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」，未來公路管理機關強制清理散落物，需向駕駛人或車主收取費用。根據交通部規畫，處理散落物超過30分鐘將收費，每超過30分鐘單一車道收取3千元，預估最快下半年可能上路。

去年10月間在國一斗南路段，一顆重達50公斤鐵齒輪從一輛南下疾駛的大貨車掉落，被後方聯結車撞擊彈飛至北向車道，先撞上小客車，又撞到另一輛小貨車造成翻覆，司機曹明顯死亡。但大貨車駕駛渾然不覺、繼續南下，沒多久在台南路段，再度掉落鐵齒輪，又釀成後方車輛事故，共造成二起事故、四車受損、一條人命。

國道散落物件數居高不下，高公局統計散落物以輪胎皮最多，其次為金屬類、塑膠類物件，還出現過許多離譜物件，像是棺木、鋼琴、豬隻、土地公神像，更不乏因此造成追撞、死亡車禍。

交通部表示，有鑑於國道每年散落物事件發生逾4萬多件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，為加速排除散落物，並保障用路人安全，因此修正「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條，針對由公路管理機關強制清理散落物，需向汽車駕駛人或汽車所有人收取費用，提醒用路人於上路前務必確保貨物裝載綑紮牢固再上路。

交通部高公局也已研擬配合修正「國道散落物收費要點」草案，擬規定散落物處理超過30分鐘將收費，每超過30分鐘單一車道就收取3千元，雙車道收費加倍，依處理時間累加。

高公局表示，目前「高速公路及快速公路交通管制規則」預告期60天，將蒐集各界意見後納入修法參考，將待交通部正式公告法規上路後，「國道散落物收費要點」也會配合上路。