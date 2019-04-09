捍衛消費者權益 消基會即日起招募志工團

2019-04-09 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



消費者文教基金會今天宣布，招募20歲以上、有大專以上學歷或具特殊專長與經驗者擔任志工，負責「接聽諮詢電話」、「進行市場調查」等工作，即日起開放報名，至4月30日報名截止。

消基會是有38年社服資歷的民間公益平台，透過申訴、調查、檢驗、蒐集消費環境等方式，替消費者發聲、捍衛消費者權益。

消基會表示，「志工團」是消基會平台的重要支柱，主要工作重點包括「接聽諮詢電話」、「進行市場調查」，透過電話、市場調查挖掘國內消費議題，再透過組織內的學者、專家與工作人員分析，轉化為消費者保護的意見，轉化成政府政策、企業管理和消費者自我保護的力量。

消基會舉例，有些民眾在大學期間就加入志工團「諮詢組」，每周有3小時負責接聽消費者諮詢電話，且勤做筆記、分享親友，也與夥伴編定「志工諮詢Q＆A」，堪稱消基會志工團的「天書」，是「志工台灣」的最佳典範。

消基會表示，也有退休人士進入志工團「市場調查組」，每月進行數次市調，內容如觀察市場物價波動狀態、檢視有無過期食品蹤跡等。

消基會表示，志工需熱心消費者保護運動、且每周提供3小時以上服務時數；志工資格需年滿20歲以上、具大專以上學歷或具有特殊專長及經驗（須經消基會認可者）。

消基會表示，即日起至本月30日，開放民眾報名加入志工團。民眾可在消基會官網下載報名表、填妥後以掛號郵寄；或是親至消基會報名。

更多資訊請見：http://www.consumers.org.tw/contents/volunteer