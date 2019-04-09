找新南向健康服務中心 到東南亞玩不怕染病

2019-04-09 16:34 中央社 台北9日電



泰國有麻疹、登革熱、A型肝炎疫情，新南向人員健康服務中心醫師楊佳容今天說，民眾在當地除注意飲食、防蚊，出發前可施打疫苗，若有旅遊醫學問題，可打中心專線諮詢。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報時表示，國際麻疹疫情持續，包含菲律賓、越南、日本、香港等，泰國的疫情也略升，今年到3月底已經1900例，是107年同期2.7倍，其中8例死亡。

泰國今年的登革熱病例累計也超過1萬3500例，為去年同期2.3倍，其中15例死亡；另外也有屈公病病例累計超過2900例，遠高於去年同期（13例），還有51例茲卡病毒感染症病例。

疾管署副署長羅一鈞表示，上週台灣新增4例境外麻疹移入個案，其中有2例來自泰國、一人來自越南，還有一例高度懷疑是在香港轉機時染病。

羅一鈞說，來自泰國的2例境外移入為北部22歲女性，到泰國曼谷自助旅遊，3月25日發燒出疹；另一名北部31歲男性則是跟團遊泰國，結果3月29日發燒、4月初出疹。

此外，泰國也還有A型肝炎疫情，根據疾管署統計，從2015到2019年，A肝境外移入有31例，在東南亞各國排名第一。

羅一鈞表示，近年台灣赴泰民眾增加，根據觀光局統計，今年1到2月合計有13.8萬人次，比去年同期高3成。但同時也反映在境外移入的病例，今年來自泰國的麻疹境外移入累積4例，去年跟前年同期僅1例，近日又有潑水節，民眾赴泰機會大增，應小心防範。

疾管署和台大醫院合作成立新南向人員健康服務中心，台大醫院家庭醫學科醫師楊佳容下午在記者會表示，民眾到泰國期間在戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

楊佳容說，泰國也有A型肝炎疫情，嚴重者甚至會猛爆性肝炎。此疾經口傳染，民眾到衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂（或乾洗手液）洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

麻疹是空氣傳染，楊佳容表示，如需長時間停留於人口密集、較不通風的室內場所，可考慮配戴口罩。民眾出國前也可到旅遊門診評估施打疫苗。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳則說，新南向人員健康服務中心提供旅遊醫療諮詢服務，有需求民眾可上網查找相關資料（https://www.newsouthhealth.org.tw/），或撥打服務專線02-23123456分機66607（服務時間為平日上午9至下午5時）洽詢。

國內今年截至目前累計23例麻疹境外移入病例及98例登革熱境外移入病例，均為近10年同期最高，個案感染地多以東南亞國家為主。