影／兒盟公布4逆境家庭類型 恐隱藏虐兒未爆彈

2019-04-09 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



兒虐事件近期層出不窮，受到社會關注，兒福聯盟今公布2019年台灣逆境家庭趨勢觀察報告，指出「被疏忽的疏忽家庭」、「育有6歲以下的小小孩的弱勢家庭」、「缺乏支持的小爸媽(20歲以下)」、「關係不穩定的同居家庭」4種逆境家庭恐隱藏虐兒未爆彈，藝人盧廣仲今「吃土」號召響應窮活大作戰，成為弱勢孩童的救命人。

兒盟執行長白麗芳表示，「疏忽」是逆境家庭最基礎的組成元素，衛福部指出，疏忽指的是孩子基本需求受到嚴重或長期忽視，讓兒童健康發展受到損害，以及將6歲以下或需要照顧的孩子單獨留在家中，台灣兒虐案件成案的類型中佔2成，遠低於美國的7成4，推估台灣開案的兒保案件有低估疏忽類型的可能。

兒盟分析育有6歲以下的小小孩的弱勢家庭則是第2種，且受虐者高達8成1是3歲以下幼童；白麗芳強調，這類小小孩通常被關在家門內，沒有上學也沒有其他支持系統，被虐待也無人通報，很多孩子甚至被虐死才被發現。

第3種是來自缺乏支持的小爸媽家庭，據調查，近年台灣重大兒虐施暴者中，有4成3父或母生育頭一胎時，年齡在20歲以下，有1/4在案發當時父或母為20歲以下，顯見未成年、年輕生育是高危險群之一。第4種為關係不穩定的同居家庭，兒虐事件中「父或母的同居人」是施暴者佔12.4%，因同居關係不需跟社政單位登記，因此更須正視同居關係在兒少保護事件的影響。