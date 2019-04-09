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三高族怕腎壞掉不敢吃藥 國健署：不吃對腎更傷

2019-04-09 16:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

台灣長期有著「洗腎王國」稱號，洗腎密度更高居全球第一，近年民眾健康意識抬頭，許多人都非常在意「養腎」，但卻用錯方法，甚至有些三高族因為聽信網路謠言「吃治療三高的藥會傷腎」，就自己停止吃藥或減藥。國健署今跳出來闢謠，提醒民眾三高控制不好，反而可能加速腎功能持續惡化。

國健署今於「真相與闢謠」專區進行保健闢謠指出，高血壓、糖尿病跟高血脂等三高容易損害腎臟，血壓控制不好會影響腎臟血管及腎絲球硬化，長期高血糖會造成腎臟病變及血管病變，尤其罹病十年以上糖友，約三分之一人會腎臟功能減退。慢性疾病的病人一定要積極治療，維持血壓、血糖、血脂在正常範圍，才可以避免或減緩腎臟功能的下降。

腎臟是體內廢物及藥物代謝的重要器官，所以全身系統性疾病或是不適當藥物使用，皆會損傷腎臟。幾乎每個長期用藥的患者都會擔心，每天服用動輒五六種以上的藥物，會不會傷肝、傷腎，其實具有腎毒性的藥物種類不多，國健署建議，可跟醫師討論，依照醫師指示調整或選擇合適的三高控制藥物，並檢查腎功能，才是比較保險的作法。

國健署指出，腎臟功能已經不好的人，如需服用止痛藥物（如非類固醇類消炎藥）、抗生素（如胺基糖苷類）、口服降血糖藥物（如雙胍類）、影像檢查所使用的顯影劑或肌肉鬆弛劑，建議先詢問醫師。若是來路不明的中草藥偏方，尤其含馬兜鈴酸或鉛、汞等重金屬食品，千萬不要使用，才能護腎。

國健署也提醒，腎臟病預防保健之道，必須從生活習慣做起，遵守「三多、三少、四不、一沒有」原則，就是做好3多:「多纖維、多蔬菜、多喝水」、3少:「少鹽、少油、少糖」、4不:「不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥」及1沒有「沒有鮪魚肚」即可降低腎臟疾病風險。

有些三高族因為聽信網路謠言「吃治療三高的藥會傷腎」，就自己停止吃藥或減藥。國健署...
有些三高族因為聽信網路謠言「吃治療三高的藥會傷腎」，就自己停止吃藥或減藥。國健署指出，這樣可能加速腎功能持續惡化。圖／123RF
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國健署醫師洗腎
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