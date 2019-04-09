台大成大2醫院攜手 建立雲縣住院綠色通道

2019-04-09 16:39 中央社 雲林縣9日電



台大醫院雲林分院及成大醫院斗六分院，攜手在雲林縣建立住院綠色通道，讓需要住院鄉親迅速得到照顧，經統計，半年來已有65名患者受惠。

台大醫院在民國93年4月來到斗六設立雲林分院，成大醫院在隔年7月設立斗六分院，2院毗鄰約3公里，在去年打破藩籬，運用遠距醫療，首創斗六雙星區域合作，2院今天發表成果，再度攜手急診轉住院、住院轉住院的醫療服務。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁指出，兩家醫院開創醫界先例，針對資訊系統互通、雙方收案條件、交班、住院、病患救護車費用及非預期病況變化的處理等細節，進行縝密的規劃討論，才促成今天的成果。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明表示，從去年9月開始，以急診需要住院及相對輕症的患者為合作對象，透過綠色通道快速通關的方式，直接從急診轉入對方醫院病房，不需再經掛號急診、檢查、等床位等就醫程序，並由救護車轉送，不需額外負擔車資。

成大醫院斗六分院醫務秘書林鵬展表示，去年12月進階為「綠色通道2.0」的住院轉住院，相同於急診轉住院模式，進行跨院際病患互轉，以病患為中心考量的雙主治醫師照護制度，提升了病人與家屬的安全與信任度。

黃瑞仁表示，2院從去年9月至今，已有65名病人受惠，都順利圓滿出院，滿意度非常高，看到雲林鄉親能快速獲得適切醫療照護，兩院同仁都感到非常欣慰。