延續台灣燈會熱度！大鵬灣遊艇帆船活動週末登場

2019-04-09 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



今年台灣燈會在屏東大鵬灣創下好口碑，交通部航港局及觀光局大鵬灣國家風景區管理處，4月再度攜手舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，有罕見重型帆船全鑑飾展出、國內最大規模的帆船賽事，以及免費乘船體驗、食宿優惠等好康，從本週六（13日）起連續3個六、日活動滿檔，要力拼燈會熱度繼續延續大鵬灣！

鵬管處表示，今年的帆船賽有300多位好手參賽，在13日開幕日當天，將有數十艘重型帆船全鑑飾隆重呈現，以往僅出現在軍港軍艦，因此畫面相當難得、壯觀，並整合超過20間食宿業者推出好康優惠，而活動首週更有比基尼婚紗免費拍攝，以及遊湖船、重型帆船免費體驗搭乘。

屏東縣長潘孟安表示，台灣擁有豐富的海洋元素，屏東更是最適合推展海上運動的地方，近年遊艇及水上運動盛行，水域遊憩相關經濟與觀光事業也隨之發展，歡迎全國民眾來屏東旅遊，享用在地美食，更要將優質的伴手禮帶回去分享。

另外，航港局副局長劉志鴻表示，台灣有「遊艇王國」的美名，為提供玩家更即時的服務，航港局整合既有遊艇進出港(含入出境)申請系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，完成「遊艇申辦服務平臺」之建置，4月1日起已開放使用，遊艇玩家可透過單一平臺查詢我國近30個泊區基本資訊，並可進行線上申請，大大提升過去泊位資訊分散及紙本申請作業的便利性。