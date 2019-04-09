朱立倫隨媽祖遶境疑熱衰竭 醫：每年此時易有熱傷害
今日全台高溫，新北市前市長朱立倫參與大甲媽祖遶境進香活動，傳出中午行經西螺大橋時，突然發生冒汗、暈眩、肌肉間歇抽筋等疑似熱衰竭的症狀，因而更動下午行程。
三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，人體從冷環境進到熱環境所需的適應期長達一至兩周，因此每年春天過度至夏天，約莫四、五月時，不少民眾還未適應好變熱的環境，就不慎發生熱傷害。
一般建議，進行戶外活動要適時補充水分，走路者應每30分鐘補充250至350毫升的水分，路跑者應每15至20分鐘補充200至300毫升的水分，一旦發生疲累、口乾、頭暈等徵候，就要立刻找陰涼處休息。
朱柏齡說，在高溫下待一段時間後，若肛溫並未超過40度或耳溫未超過39度，但大量冒汗，出現頭昏、頭痛、惡心、嘔吐、脈搏呼吸快、全身無力、短暫暈眩等，稱為熱衰竭；若流了很多汗、因電解質流失造成四肢肌肉痙攣的現象，像是跑步跑到大腿抽筋、打網球打到手抽筋等，但神智還算清楚，則稱作熱痙攣。這兩者都屬熱傷害，發生時要立刻移往陰涼處休息，並補充水分。
若肛溫超過攝氏40度或耳溫超過攝氏39度，且有意識不清、昏迷的情形，才是醫學上所謂的中暑，此時要立即送醫治療。在送醫之前，可先以噴水、泡水、敷冷毛巾、吹電風扇等方式讓體溫下降。
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