朱立倫隨媽祖遶境疑熱衰竭 醫：每年此時易有熱傷害

2019-04-09 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



今日全台高溫，新北市前市長朱立倫參與大甲媽祖遶境進香活動，傳出中午行經西螺大橋時，突然發生冒汗、暈眩、肌肉間歇抽筋等疑似熱衰竭的症狀，因而更動下午行程。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，人體從冷環境進到熱環境所需的適應期長達一至兩周，因此每年春天過度至夏天，約莫四、五月時，不少民眾還未適應好變熱的環境，就不慎發生熱傷害。

一般建議，進行戶外活動要適時補充水分，走路者應每30分鐘補充250至350毫升的水分，路跑者應每15至20分鐘補充200至300毫升的水分，一旦發生疲累、口乾、頭暈等徵候，就要立刻找陰涼處休息。

朱柏齡說，在高溫下待一段時間後，若肛溫並未超過40度或耳溫未超過39度，但大量冒汗，出現頭昏、頭痛、惡心、嘔吐、脈搏呼吸快、全身無力、短暫暈眩等，稱為熱衰竭；若流了很多汗、因電解質流失造成四肢肌肉痙攣的現象，像是跑步跑到大腿抽筋、打網球打到手抽筋等，但神智還算清楚，則稱作熱痙攣。這兩者都屬熱傷害，發生時要立刻移往陰涼處休息，並補充水分。