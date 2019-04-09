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女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

周興哲自稱「終極果粉」 每首創作都用「它」來產出

2019-04-09 15:58聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

手機取代專業相機、攝影機進行拍攝成為近來的流行趨勢，不僅一般用戶越來越少帶著大相機出門，現在連專業創作者都開始嘗試運用手機呈現與以往不同的拍攝風格。包括盧廣仲的《明仔載》MV選用iPhone 8 Plus拍攝、去年過年陳可辛導演用iPhone X拍了《三分鐘》、今年蘋果春節微電影《一個桶》也邀請導演賈樟柯用iPhone XS拍攝。

剛發布最新專輯《終於了解自由》的創作歌手Eric周興哲，這次也做了一個全新的嘗試，與導演胖弟、副導張立群一起用一支iPhone XS Max拍攝了最新MV，將青澀戀愛過程中的帶著遺憾的轉折，透過手機拍攝的視角呈現。

副導張立群分享，使用iPhone拍攝最大的優勢就是體積輕巧、機動性強，可以滿足各種刁鑽鏡位，雖然有許多室內戲、夜戲鏡頭礙於感光元件較小必須克服光線問題，但加上不同外接鏡頭焦段切換，以及後期調色，最終呈現出的作品比預期中還要更好，拍攝成本也大大降低。周興哲也表示，與傳統巨大的攝影機相比，因為大家都很習慣iPhone的存在，演出時可以更自在、迅速地進入拍攝狀況。

另外，周興哲也自曝自己是「Die Hard Apple Fan」，從13歲就開始迷上蘋果產品，從iPod Touch開始，陸續入手iPhone、iPad、MacBook、Apple TV等產品，而用來聽音樂的Apple Music服務也是現在生活不可或缺。

身為創作歌手的他，剛開始就是從「Garage Band 」App開啟了音樂創作入門，現在則是習慣用效能強大的MacBook Pro搭配「Logic Pro X」軟體進行各種創作，一有靈感會先用手機的語音備忘錄立刻紀錄下來，再加入鋼琴等其他樂器音軌進行細緻的調整。周興哲所有的歌曲創作，可說統統都是從MacBook Pro產生出來的！

創作歌手Eric周興哲與MV副導張立群現身分享用iPhone拍攝MV的過程。記者...
創作歌手Eric周興哲與MV副導張立群現身分享用iPhone拍攝MV的過程。記者黃筱晴／攝影
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一支iPhone XS Max搭配外接鏡頭，就是這次MV拍攝的主要器材。記者黃筱...
一支iPhone XS Max搭配外接鏡頭，就是這次MV拍攝的主要器材。記者黃筱晴／攝影
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周興哲也現場演示了平時用Logic Pro X軟體創作音樂的歷程。記者黃筱晴／攝...
周興哲也現場演示了平時用Logic Pro X軟體創作音樂的歷程。記者黃筱晴／攝影
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周興哲自曝自己是「Die Hard Apple Fan」終極果粉。記者黃筱晴／攝...
周興哲自曝自己是「Die Hard Apple Fan」終極果粉。記者黃筱晴／攝影
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