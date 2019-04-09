赴泰觀光人數增3成 泰國染麻疹國人創近年新高

2019-04-09 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



交通部觀光局資料，國人今年一至二月赴泰人數達13萬，與去年同期10萬人次相比成長3成，民眾越來越喜愛到泰國遊玩的現象，也反應在境外傳染病人數。疾管署表示，以今年國際疫情嚴峻的麻疹為例，我國23例境外移入麻疹個案就有4人曾出沒泰國，去年及前年同期從泰國帶麻疹回台的民眾都僅有一名。

國內上周沒有境內麻疹感染病例，但新增4例境外移入個案，其中泰國境外個案2例，是一名22歲北部女性至曼谷自助旅遊及一名是31歲北部男性跟團到泰國旅遊。還有一名南部43歲男性是到越南工作不幸感染，另值得注意的是，有一名北部29歲男性有香港及北歐活動史，目前高度懷疑是在香港轉機去程就遭感染，恐帶著病毒飛到北歐。

今年截至目前國內累計45例麻疹病例，22例為國內感染，23例為境外移入病例，出國目的以旅遊最多，其次為商務及及探親。據疾管署國際疫情監測資料顯示，泰國麻疹疫情略升，今年截至3月31日累計1900例個案，是去年同期2.7倍，其中8例死亡。

泰國潑水節即將登場，吸引大批國際旅客湧入，容易提升疫病傳播的風險。新南向人員健康服務中心醫師楊佳容表示，麻疹可透過接種疫苗預防，呼籲國人前往泰國等新南向國家，應於出發前2至4周至旅遊醫學門診合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，以增加自身保護力。