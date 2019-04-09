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小鎮旅遊年 40台灣小鎮集章能抽獎

2019-04-09 15:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部觀光局正式啟動小鎮漫遊年，聯合縣市政府及鄉鎮推出台灣40經典小鎮系列活動，並於今年4月9日辦理「小鎮靚點刷出來」行銷記者會，首度發表「台灣小鎮靚點漫遊護照」及啟動「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，規畫實體及電子集章的創新玩法，從青年學子角度發掘台灣小鎮新靚點，深入台灣體驗人文，以地方創生概念，讓「青」年看「見」小鎮之美麗與感動。

交通部長林佳龍表示，觀光為火車頭產業，地方創生與經典小鎮的結合推動可以模組化，小鎮若要成功，需各部會同心協力解決問題，要分工合作。本次以跨單位整合行銷的方式，結合客家委員會、經濟部商業司、中小企業處、中華電信及中華郵政等相關資源，就是相當理想的推動方式。

觀光局表示，本次共發行2萬本台灣小鎮靚點漫遊護照，包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配小鎮摺頁、結合中華電信40萬封的小鎮好康訊息推播，及中華郵政發行40萬張小鎮明信片，民眾漫遊於小鎮時，可搭配集章活動，集滿5個小鎮章即可參加抽獎活動，集滿40個小鎮章，加碼再送大獎；民眾可到各地旅遊服務中心、借問站、鎮公所或小鎮推薦店家收集實體印章（護照發送地點網址: https://reurl.cc/eGkmL），同時，為響應環保，增加電子集章便利行動裝置使用，以實體結合網路科技的活動，帶領新一波台灣小鎮的旅遊風潮（活動辦法網址：http://www.2019TownPassport.com）。

此外，觀光局號召全國青年學子，舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，結合北中南東離島大專院校、高中學子與40歲以下青年，透過分組競賽方式展現年輕人的創意，包裝全新的小鎮旅遊產品，將在4月份在台北、台中、高雄、花蓮、金門舉辦五場捲動說明會，並在5月13日起跑徵稿，預定在6月底初選、9月底完成決賽，將送出超過100萬的活動獎金，預定號召10萬青年共同刷出台灣小鎮新靚點。

更多台灣小鎮新靚點系列活動資訊，可上活動網站（https://2019smalltown.taiwan.net.tw/）或觀光局網站（https://www.taiwan.net.tw/）查詢。

觀光局今天首度發表「台灣小鎮靚點漫遊護照」及啟動「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」...
觀光局今天首度發表「台灣小鎮靚點漫遊護照」及啟動「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」。記者侯俐安／攝影
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