白冰冰累到面癱 醫師直指這原因最關鍵

2019-04-09 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



藝人白冰冰昨自爆，上個月突然眼皮闔不起來，左右眉毛高低差超過5公分，整臉面癱，緊急就醫才發現是「顏面神經麻痺」，返家拜佛祈求父母親保佑，卻連「爸爸」二字都叫不出來，她感嘆地說，年紀愈大就得學習跟病魔做朋友，醫師提醒，過度熬夜、作息不正常，一旦著涼，病毒感染顏面神經，無論年齡都會發生顏面神經麻痺。

白冰冰上個月錄製節目「我愛冰冰Show」時，導播發現她的眼皮怪怪的，提醒她要注意，原以為是眼疾隔天睡醒後，竟整張臉面癱，她還嘲諷自己，面癱的臉變得像鐘樓怪人一樣，就診後才發現是免疫力失調，引發顏面神經麻痺，透過針灸、電療以及西醫等至治療，經過24天才逐漸恢復，截至昨天為止，都尚未痊癒。

林口長庚醫院腦腫瘤神經外科副教授魏國珍說，從白冰冰自述的病情，屬於典型的「顏面神經麻痺」的症狀。顏面神經麻痺非常常見，早年被俗稱為「鬼驚風」或是「鬼風」，當身體抵抗力差、較為虛弱時，人被風吹到時，不只會感冒，部分民眾的顏面神經可能被病毒感染，導致面攤使眼睛闔不起來。

多數顏面神經麻痺的患者能仰賴自身的免疫力自癒，不過，顏面神經麻痺的面癱症狀與腦中風幾乎完全相同，中風是因為腦部血管因血栓阻塞，出現腦神經功能障礙，患者的症狀常是半邊臉歪掉沒辦法動，而一般民眾是無法分辨兩者的差異性。

魏國珍表示，當突然出現面癱的症狀，應立即就醫，確定為何種疾病引起，並即刻接受治療。顏面神經麻痺雖然多發生在年長者，近年也不乏有年輕患者，台灣的年輕人比較容易熬夜，且運動頻率低，也容易使免疫力變差，增加顏面神經麻痺出現的風險。