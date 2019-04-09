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致死率三成 中國出現本季全球首例H7N9禽流感

2019-04-09 14:07聯合報 記者簡浩正╱即時報導

民眾至中國旅遊時得注意H7N9疫情。衛福部疾病管制署今發布統計資料，中國甘肅省酒泉市新增1例82歲的男性H7N9流感個案，為全球本流行季（2018年10月至今）首例。

該男於3月18日發病，31日住院治療，病情嚴重，可能暴露地區為內蒙古自治區。基於可能具環境暴露風險，疾管署已提升該自治區之新型A型流感旅遊疫情建議為第二級警示（Alert）。

疾管署表示，全球前一流感季累計3例H7N9流感病例，其中1例死亡，均發生於中國，病例數較往年減少，可能與中國實施家禽H7N9流感疫苗接種有關；而全球自2013年至今，已累計1568例H7N9流感病例，其中615例死亡，來源多為中國（1537例），而香港、澳門、加拿大及馬來西亞等地則為零星數量；另我國確診的5例H7N9流感病例中，均自中國移入，其中2例死亡。

目前疾管署將中國內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省等新型A型流感旅遊疫情，建議列為第二級警示，其他省市列為第一級注意（Watch）。

疾管署副署長羅一鈞表示，H7N9流感絕大多數為禽傳人，人傳人則少見。初期症狀為發燒、咳嗽，可伴有頭痛、肌肉痠痛、畏寒和全身倦怠。重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至出現多重器官功能障礙；另外，H7N9流感發病個案致死率為30％至40%，民眾不可忽視。

羅一鈞提醒國人前往中國時應注意衛生，食用肉類與雞蛋等需熟食、充分清潔手部，若與禽鳥長期接觸者應接種流感疫苗，也避免出入空氣不流通或人潮擁擠場所。返國入境時，如出現發燒或上述症狀等，應主動告知機場或港口檢疫人員，戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

流感疫苗H7N9自治區
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