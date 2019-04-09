醫美微整新趨勢 首重「動態美」！

2019-04-09 17:00 聯合線上／ 楊順平



高拉伸力柔韌型玻尿酸 讓動態表情自然不「僵」就

皮膚科醫師趙彥宇指出，「動態美」為醫學美容新趨勢，民眾越來越希望微整形後，動態表情能夠自然、柔和，而不是僵硬的「塑膠臉」。 圖／格治公關 提供 分享 facebook

注射微整具有不用動刀、術後恢復快等優點，已經成為許多愛美男女的「好朋友」，而在眾多療程中又以玻尿酸的接受度最高，透過輪廓雕塑、改善凹陷來幫助整張臉重拾青春光彩。但也有少部分人不滿意術後容貌，儘管蘋果肌變澎了，但側臉有稜有角的線條卻略顯得表情不自然或僵硬。

皮膚專科醫師趙彥宇說，愛美是人的天性，隨著時代不同，審美觀也跟著改變，而美容醫學近期也掀起了一波「動態美學」趨勢，傳統美容醫學以靜態術前術後照片作為比較基礎，但就整體美學角度來說，除了靜態時的表現外，更應觀察術後的動態評估，才能打造自然的動態表情。

術前術後單看照片已落伍！現在流行「動態評估」新美學

趙彥宇醫師表示，微整前後照片屬於「靜態」對比，很容易造假，而呈現方式也較為扁平，一旦微笑，或是出現較誇張的表情，可能就會線條僵硬、不自然。 相較之下，「動態評估」則注重術後自然、柔和的動態表情，透過動態評估方式，更能精準為每個不同個案量身訂做的治療計畫，打造動靜皆自然的完美弧度，以提升患者滿意度。

柔韌型玻尿酸具高拉伸力及支撐力兩大特色 使動態表情更自然！

如何聰明挑選玻尿酸也是一門學問！皮膚科醫師盧靜怡指出，一般市售的凝膠型玻尿酸膠體柔軟但是支撐度差，而榮獲世界金氏世界紀錄的女神[動態]玻尿酸TM與以往市面常見的玻尿酸不同，獨創的動態平衡優化技術(Optimal Balance Technology；簡稱OBTTM)，因為強化了玻尿酸的拉伸力與可讓玻尿酸與肌膚緊密貼合的親膚科技，同時擁有柔軟的膠體特性與高支撐度兩大優勢，使玻尿酸能隨著動態表情作擺動，達到更自然的效果，讓術後的動態表情「不卡卡」，能適用於全臉的豐盈與雕塑，一般效果還可長達12至18個月不等，屬於近幾年瘋迷其他國家的「柔韌型」玻尿酸，令許多台灣醫師也引領期盼它的上市！

玻尿酸品牌怎麼挑？應有歐美台三重官方機構核可

在價格方面，盧靜怡說，市面上玻尿酸產品眾多，品質參差不齊，應認明產品來源，且為通過美國FDA、歐盟CE及台灣衛福部TFDA等三重官方機構核可的產品，才能美得安心。此外，民眾應該挑選有信譽、經驗豐富的專科醫師，施打前進行充分諮詢與溝通，術後七天內不可重壓療程患部，且需避開高溫或冷熱溫差大等環境，並於術後一周回診，由醫師檢視及評估恢復狀況，以避免因溝通落差而產生的不必要糾紛。