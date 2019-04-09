今年首發高溫特報 南高屏嚴防36度以上高溫

2019-04-09 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



受到西南風影響，中央氣象局今天下午12時41分發布今年首次高溫特報，針對台南市、高雄市、屏東縣進山區或河谷發布黃色燈號，要注意將有機會達到36度以上高溫。