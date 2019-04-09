醫療支出1.1兆公衛占比卻降 衛促會憂：預防失守

2019-04-09 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部完成2017年「國民醫療保健支出（NHE）」統計，國民醫療保健支出衝破1.1兆元，其中健保占比相較10年前增3.7%，公共衛生項目卻降0.5%。台灣公共衛生促進協會指出，30年來衛生預防工作退居二線、改治療為主，再放任醫療市場巨獸致預防失守，全民健康前景堪憂，呼籲政府提高公衛預算、編制人力，重當世界衛生的模範生。

衛促會秘書長陳奕曄表示，台灣曾在30年前根絕許多重大傳染病和公共衛生問題，躍居世界衛生的模範生，卻在健保開辦後多年，預防工作逐漸退居第二，改以治療為主、預防為輔。

陳奕曄說，健保總額支出年年調漲，漲幅約2.5%到4.5%，今年為4.217%，支出已經衝破7千億元。雖主流聲音認為這與人口老化、醫藥進步、新藥技術昂貴有關，在所難免，要求民眾做好自我健康促進，改變就醫習慣別濫用健保。

「這些聲音彷彿代表民眾沒管好自己健康。」陳奕曄感慨，怪罪民眾沒控制好求醫行為，並非健保總額上漲的根本原因，而是大型醫院不斷擴建醫療大樓及院區、擴充儀器設備，不少知名電子產業也跨足醫療AI市場。

反觀公衛資源占國民醫療保健支出長年不到5%，中央至地方的公衛單位人力與資源不如醫療單位，仍需負起大量公衛工作。他說，以往還有餘裕深入民眾生活執行預防工作，「現在只能是快閃式的宣導，無法發現民眾真正的問題」。

陳奕曄強調，沒有人想落入生病而又得不斷求醫回診的狀態，但在醫療市場的競爭環境下，各醫療院所拼業績、搶攻市場，健保還成為這隻「醫療市場巨獸」的保證餵養，反讓全民陷入想健康卻落入醫療和不斷就診的困局。