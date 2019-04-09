中年男易攝護腺肥大 雷射手術有多種選擇

2019-04-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



84歲的陳姓老翁因頻尿、夜尿情形嚴重，常有尿失禁情形。經超音波檢測攝護腺大小約150ml，高於一般人的五倍，接受雷射攝護腺剜除術後沒傷口、出血量少、且清除較乾淨，約三天即出院。陳姓老翁並「呷好逗相報」，兩個兄弟也來進行相同手術，生活品質大為改進。

收治陳姓老翁的雙和醫院泌尿科醫師高偉棠表示，隨著年齡增長，男性攝護腺肥大的機率也逐漸上升。一般男性40歲之後，攝護腺就會開始肥大，50歲男性約五成有攝護腺肥大症狀。

高偉棠指出，一般正常攝護腺重量約30ml，若過於肥大，會擠壓到包覆在攝護腺中的尿道，造成解尿困難、排尿不順等情況。如陳男就診時表示，與親友出門遊玩時，常因尿急憋不住，臨時找廁所，玩興大減，吃藥仍無法改善，因此決定手術。

而攝護腺手術上有「雙極電刀」、「雷射剜除」、「雷射切割」等類型，高偉棠說，雙極電刀有健保給付，但手術方式易出血、易影響性功能，且刮不乾淨；雷射手術的費用較高，他比較推薦雷射剜除術，使用端點雷射光纖照到中央增生腺體和周圍區的界線，將增生組織完整剝離。