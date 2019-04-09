白內障手術後「眼睛澀看不清」 竟是乾眼症被誘發

2019-04-09 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣李姓女士沒有糖尿病或高血壓等慢性病，近年來因右眼視力漸漸模糊，影響開車，醫師診斷為白內障，手術後視力改善了，可以再度開車上路，但總是感到眼睛不舒服，偶爾會影響視力，她擔心是否是手術的問題，趁回診時請醫師檢查，原來是眼睛有乾眼症的問題，經過治療，這些症狀也獲得緩解與控制。

台大醫院新竹分院眼科部主任馮介凡醫師表示，全世界的乾眼症專家們近期重新定義這個疾病，其中把一些疑似乾眼症狀的疾病再釐清，有些確實是需要眼科治療的乾眼症，但有些則並非眼表層疾病，這些病人需轉介至其他相關科別治療。

馮介凡說明，在臨床診療上，有一大群病人有典型乾、痛、視力模糊等症狀，理學檢查也有典型眼表層表現的乾眼症患者，醫師會依症狀給予不同的治療，這是最常見的狀況。另有少數病人雖有乾燥症狀，但臨床檢查卻沒有典型眼表層表現，這可能是疾病初期，需要再追蹤觀察一段時間。但是有些病人的病因並非眼睛，而是類似神經痛的原因，這類病人可能需要轉介至神經或疼痛科治療，才能改善症狀。

馮介凡解釋，臨床上有些病人並沒有乾、痛、視力模糊等症狀，往往是因為其他疾病就醫，比如白內障檢查，醫師一併檢查出病人有典型眼表層表現；甚至有些病人是因為神經失養性角膜病變，本身感覺神經失常，所以不會痛，但是角膜有明顯乾眼症，這群人當然要接受治療；