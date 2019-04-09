高中生臉僵硬嘴歪斜 就醫發現顏面神經麻痺

2019-04-09 13:50 中央社 台中9日電



台中一名高三女學生去年底準備學測時，因感冒與熬夜唸書、壓力大，某天起床突然發現右臉僵硬、嘴巴歪斜，趕緊赴醫檢查，醫師確診為顏面神經麻痺，治療一個多月才穩定病情。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉受訪表示，顏面神經麻痺俗稱「面癱」，好發於季節交替時節，各年齡層的人都可能發生，許多老人家會先將症狀誤以為「中風」，但只要檢查就能釐清。

周立偉指出，女高中生考試壓力大，經常熬夜、失眠加上感冒，就容易因病毒感染引起顏面神經麻痺，此病症狀可分為「周邊型麻痺」和「中樞型麻痺」，前者多為壓力大、休息不足、造成免疫力低下，導致病毒感染大腦第七對顏面神經，通常積極治療一至一個半月，都能完全恢復原本樣貌。

中樞型麻痺多與腦血管疾病有關，兩者簡易區別方式為若抬頭紋和法令紋消失，則為周邊型麻痺，若兩者都在，則為中樞型麻痺。

周邊型麻痺的治療，先由神經內科醫師安排檢查，並給予高劑量口服類固醇，再搭配復健和中醫治療，大多能獲得不錯的療效。

顏面神經麻痺可透過熱敷、紅外線照射、雷射治療、電刺激等方式恢復，紅外線照射可使受損神經透過良好的血液循環獲得養分，雷射治療可促進神經生長修復，在神經完全修復前，肌肉容易因缺乏神經刺激而萎縮，此時可再搭配電刺激，減緩肌肉萎縮速度。

周立偉提醒，當發生顏面神經麻痺時，千萬不要嘗試坊間來路不明的偏方，應遵循正規醫療管道積極配合治療，並保持良好生活作息與飲食均衡、勤做臉部按摩，都有助順利康復。