周末到大鵬灣免費搭帆船、遊船湖 賞夕陽看開橋

2019-04-09 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，吸引破千萬人次前往。交通部航港局表示，大鵬灣還有很多海上休閒活動值得參加，4月13日至28日連續三周的周末在大鵬灣舉辦「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」，可免費搭乘重型帆船、遊湖船，一邊賞夕陽，一邊看全台首座可開啟式橋梁「鵬灣跨海大橋」開橋。

另外，活動期間推出東方逍遙遊專案（住宿加體驗）、帆船獨木舟雙重體驗及大鵬灣潟湖遊程等套裝行程。航港局表示，錯過台灣燈會的民眾，不妨趁著春暖花開季節到大鵬灣吹風玩水感受大鵬灣不同魅力。

航港局表示，台灣擁有豐富的海洋資源及多樣性的濱海美景，遊艇業在1980年代寫下「遊艇王國」美名，現在更是全球第五大遊艇製造國，國造遊艇在國際間備受肯定。但多數民眾對遊艇活動仍不熟悉，我國遊艇活動尚處於起步階段，為使海洋休閒活動成為國人日常休閒活動選項之一，航港局與觀光局103年起每年共同舉辦遊艇推廣活動，帶動國內遊艇休閒活動風氣。今年在大鵬灣辦理的系列活動精彩可期。