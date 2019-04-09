史博館「空間解嚴」向農委會喊話

2019-04-09 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立歷史博物館去年7月起閉館整建三年，今早舉行修復再利用工程開工典禮。文化部次長李連權表示，這是史博館成立63年來首次大整修，將拆掉外圍鐵欄杆，做空間解嚴，希望農委會、林務局等也將圍牆打掉、空間解嚴，讓附近整體聯成「國家博物館廊道」。

李連權說，史博館未來拆掉周遭欄杆後，從台博館南門園區「小白宮」到楊英風美術館都可連在一起；若農委會也空間解嚴，把欄杆打掉，將又可連結旁邊的國立台灣工藝研究發展中心。他說，若林務局也空間解嚴，這些博物館、藝術館將能和植物園也結合，整體形成首都的「國家博物館廊道」。

廖新田說，未來史博館圍牆打開後，館內廣場由楊英風設計的庭園，將可跟後面的南海學園連結。他期待，旁邊管理植物園的林試所也能體認到南海學園的空間需求，將圍牆打開，一起成就空間革命，等到幾年後捷運「植物園站」完工，此處對台北市或者全台灣來說，必是全新樣貌。

廖新田表示，史博館也已取得教育廣播電台後面宿舍的公有地，未來將開闢成文創與推廣教育之用。他強調，之後史博館運作形貌不會是只有單館運作，而是除了現有資源，也跟其他各個生活美術館聯盟，並往植物園區做推廣教育，整體將類似衛星方式運作。

李連權說，他看文化部所有博物館，就屬史博館空間最不足，未來在中和興建七層樓典藏館後，史博館由於有部分典藏出去，展覽空間將擴大。廖新田補充，這棟「中和庫房」未來也可提供小型教育、研究功能。