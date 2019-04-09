調查採訪回響／別丟錯了！這些塑膠袋不能回收利用

2019-04-09 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



慈濟基金會統計，去年全台慈濟環保站回收塑膠袋的總量就多達3950公噸。一名慈濟志工表示，國人使用塑膠袋的數量，沒有明顯感受變少，各類塑膠袋實在太多；但民眾分不清楚什麼能回收、什麼不行，垃圾與資源混在一起，增加處理困難度。

「有塑膠袋要回收嗎？」每周二、五中午，慈濟志工沿著蘆洲最熱鬧的傳統市場分區做回收，挨家挨戶詢問店家、攤販，收取商家累積的塑膠袋。光是蘆洲環保站，每月回收的塑膠袋就有10公噸，被問到賣出的金額，志工說，「恐怕連給志工買便當都不夠」，全靠理念支持；一般回收業者若還要聘僱人力分類、整理，恐怕根本無法負擔成本。

民眾用量大，但回收意識不足。慈濟環保志工說，塑膠袋可以回收，但回收的是「乾淨」塑膠袋，且只有PP、PE、OPP三種材質塑膠袋才能回收。志工憑多年經驗，用手摸就知道能不能回收。

比如，仙貝的單個包裝小袋因為沾到食物，外袋也因材質不一而不能回收；部分肉乾的包裝袋、口香糖的錫箔袋不行回收。至於透明乾淨的餅乾袋，必須去除中間的壓條才能再利用，宅配箱常用的泡泡緩衝材可以交由清潔隊回收。

沈姓志工表示，最怕收到潮濕、油膩、髒汙或市場裝湯裝魚的透明塑膠袋，此外，市面上很多餅乾、零食的塑膠袋，因為有壓條不能回收，有夾鏈的塑膠夾鏈袋，也必須先把夾鏈去除才行。環保站甚至還常收到棉被套，其實這些都是不能回收的品項。