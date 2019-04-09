史博館大變身 將轉為「無牆博物館」

2019-04-09 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國立歷史博物館去年7月起閉館整建三年，今早舉行修復再利用第一期工程開工典禮。史博館館長廖新田表示，未來史博館將在左側廣場新闢地下室，作為教育等功能使用，並把史博館外圍圍牆打掉，另在中和興建七層樓庫房，更將繼續連結館外腹地與其他各館資源能量，讓史博館轉型為「無牆博物館」。

「史博館是個概念，不只是建築。」廖新田說，史博館戰後就作為文化櫥窗的平台，以後也要持續如此，成為國內外文化櫥窗。他認為，史博館不只是戰後30年文化的櫥窗，也是台灣歷史的鏡子，還是記憶台灣各種不同記憶的盒子，希望持續用這「鏡子、窗子、盒子」功能，代表史博館的角色。

廖新田說，史博館整體工程分三部分，首先進行內裝改造，因為目前內部空間已嚴重不足，管線也非常老舊，因此將重新調整，綠瓦紅牆外觀則不變。

廖新田表示，接下來史博館將在館前廣場開挖小型地下室，提供教育、圖書館、國際會議功能。未來觀眾進外面大門後，會先經過左側廣場地下室，這也提供民眾更多進出空間可能。

廖新田說，之後最重要的任務是史博館內部軟體改造，未來將讓每一層樓都創造台灣的文化故事。比如說地下一樓，將沿用目前紀念首任館長的「遵彭廳」名稱；地上一樓將是主要展場，命名「大千廳」，因為史博館在開幕首檔展覽就是張大千，史博館也擁有237件張大千的精彩作品。他說，昨天已徵詢張大千家屬，他們都非常開心。

廖新田表示，未來史博館二樓將是國家畫廊，三樓是重要的常設展，也將成為和附近小學、中學學生非常重要的教育場所，目前暫定叫做「寶島長春」，展廳名源於史博館擁有一張非常獨特的66公尺長的合作水墨畫。

「未來民眾在四樓散步，就可看到南海學園全景。」廖新田說，四樓將是文創餐廳，且是四面都看得到周圍美景；五樓將沿用現在用途，作為重要文物與國寶的典藏，叫做「三采廳」，標誌史博館典藏的非常獨特的唐三彩。