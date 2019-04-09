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季節轉換過敏常發作 中醫調養緩解幼兒過敏蕁麻疹

2019-04-09 11:24聯合報 記者謝恩得╱即時報導

季節轉換是過敏好發時期，4歲的小璇在幼兒期有過敏性鼻炎，去年6月爆發急性蕁麻疹，必須吃藥控制皮膚紅腫又癢，停藥又復發，且常在夜間因不舒服哭醒，嚴重影響睡眠，隔天精神很差。大林慈濟中醫部婦兒科主任陳柏全針對小孩過敏體質進行調養後，一併改善蕁麻疹與鼻子過敏的問題。

小璇去年爆發急性蕁麻疹，大腿長出像是粟粒疹的紅疹，不斷地抓癢，吃了抗組織胺約4個月後，轉變為慢性蕁麻疹，天氣悶熱時，孩子常因癢而抓到破皮。

陳柏全表示，季節交替時常見鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等過敏疾病。蕁麻疹是因身體接觸到一種或多種過敏原所引起，過敏原可能來自食物、藥物、感染、物理性刺激、吸入性過敏原、情緒、內分泌、自體免疫疾病或腫瘤等因素。

他指出，透過中醫「辨證論治」，發現小璇的慢性蕁麻疹體質屬於陰虛熱盛的證型，進一步經以滋陰清熱中藥調治，有效改善過敏體質，連過敏性鼻炎也都獲得改善。

陳柏全醫師呼籲，蕁麻疹患者不要吃牛奶、蛋、魚、蝦、蟹、蔥、韭、竹筍、芒果、酒、辛辣等刺激性食物，避免不必要的藥物或注射，並積極找出、去除或避免病因。像小璇的過敏原是海鮮、花生、巧克力、香菇、橘子等，只要避免食用，保持情緒安適，並加強體能鍛鍊，將有助病情的緩解。

過敏季節家長憂心，中醫調養緩解幼兒過敏蕁麻疹。圖／大林慈濟醫院提供
過敏季節家長憂心，中醫調養緩解幼兒過敏蕁麻疹。圖／大林慈濟醫院提供
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