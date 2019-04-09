影／全年24小時無休 郵局便利包今起可到全家寄送

2019-04-09 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



許多民眾喜歡用郵局便利包寄送物品，以前只能到郵局寄件，會受營業時間的限制。為提供更人性化服務，中華郵政與全家便利商店合作，民眾今起可到全台3347間全家便利商店買包材寄件，全年365天、24小時不間斷服務。便利包限制總重1公斤以下，寄件後2至4天即可送達收件者住宅。

郵局便利包依尺寸分成三種款式，現在只有1號跟2號便利包可透過全家寄送。若在郵局寄送，1號包售價1元、資費36元，2號包售價2元、資費48元。若在全家寄送，1號包售價1元，資費原價65元、現在優惠價45元，2號包售價2元，資費原價75元、現在優惠價57元。全家表示，優惠價將持續一至三個月左右。

民眾只要到全家櫃檯購買包材，再到FamiPort機台填寫寄收件資訊，包裹將由物流送到郵局，再由郵物士親自送件到府。一般地區約2至4天可送達，離島及花東偏遠地區則需4天以上。

全家說，透過全家寄送便利包的時間約比郵局多一天，但好處是不用受到郵局營業時間限制，上班前、下班後及周休二日都可寄送。尤其現在網路小賣家興起，全家店到店包裹量年增2至3成，從2016年6000萬件次成長到去年1億件次，其中有七成是私人小型包裹，符合郵局便利包特性，盼年底前可寄送百萬件便利包。