調查採訪回響／賣場量販棧板膠膜 環署將建立回收體系

2019-04-09 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



「聯合晚報」日前調查採訪發現，去年一整年國人光購物用塑膠袋就用掉152億個，整體回收率卻不到一成，造成嚴重環境問題。環保署現在規畫，先針對材質單純、用量龐大的塑膠膜，建立集中回收體系，讓塑膠膜、塑膠袋分流，最快6月底前實施，一段時間再重新檢討限塑政策。

購物用塑膠袋價格低廉用量大，但回收、處理困難，造成回收業者興趣缺缺，大量棄置田間空地，大量塑膠袋進入焚化爐，不但會影響焚化爐效率、壽命，還會產生戴奧辛等二次汙染問題。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，今年年底北部會有兩家業者把廢塑膠、橡膠等做成鍋爐燃料，回收業者堆放在田間、閒置空間的塑膠物將會有更好的去處，不會增加焚化爐負擔，回間也不會無限制堆放；另委託民間單位參考歐盟的燃燒標準進行試燒，建立我國自己的燃燒標準。

賴瑩瑩說，家戶的乾淨垃圾袋還是可以交由清潔隊回收，由清潔隊去化，但目前回收率僅9%偏低。由於現在採統包方式，業者標到包案後無法做物質再利用，只能做燃料。未來塑膠袋、塑膠膜會盡可能分流，日前已與各大賣場、量販店開會溝通，另規畫找物流業者、回收業者進行媒合，讓大量使用塑膠包膜的賣場、運貨使等通路的塑膠膜有去處。

至於塑膠膜的回收體系，她表示，已規畫在量販店、賣場群聚的聚落位置先做一個示範點，建立集中回收體系。讓回收業者方便處理、載運，甚至可以分類。協調媒合使用端與回收端需求，先在賣場、量販店推廣，再擴及貨運、網購業者，最快6月底前實施。

歐盟日前決定全面禁用一次性的塑料，反觀我國去年平均每人每年使用660個塑膠袋；賴瑩瑩表示，我國塑膠袋還是用很多，現階段會先由14大行業的限塑開始，讓民眾逐步改變生活習慣，推行一段時間再檢討實際情形。