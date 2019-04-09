不排除罷工 空服會與長榮2次協商

2019-04-09 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市空服員工會與長榮航空繼上月5日首度調解後，今再度到桃園市勞工育樂中心參與第二次勞資爭議調解，空服員工會在會前盼長榮針對調高外站津貼、過勞航班、改善管理制度等訴求提出對案，並強調「若協商不成，不排除罷工」，長榮方面，人事室副協理許平會前受訪表示，會盡最大誠意與善意，勞動局則說盼雙方充分表達意見，也希望長榮能有善意回應。勞資爭議調解從9點半開始，採閉門會議，預計中午結束。

今天第二次勞資爭議調解，空服員工會在會前說明主要訴求，現場聚集超過50人呼喊「長榮賺飽、組員累倒」、「拒絕超時工作、改善過勞航班」；桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，上月已向長榮釋出善意，願意在提出方案前提下，跟長榮繼續協商，並將團體協約多項條文，縮減、修改成12項訴求申請勞資爭議調解。

周聖凱表示，長榮同意先就「調高外站津貼、禁搭便車條款」、「改善過勞航班」、「讓工會參與懲處會員的決策機制」、「增設勞工董事，由基層員工中選舉推派」等四項主要訴求提出具體對案，願持續協商，但也強調這是工會期望，更是不可退讓的底線。

空服員職業工會秘書長鄭雅菱強調，為爭取長榮空服員合理勞動條件，從106年4月就開始與長榮航空開啟團體協約會議，但長達1年半的時間，20次的討論，長榮方面仍無具體對案，工會只能關閉團體協約會議，申請勞資爭議調解，被問到會議調解不成是否會罷工，她直接了當的說，不排出朝罷工的方向做準備。

參與談判代表之一的長榮航空人事室副理許平表示，長榮會做出最大的誠意跟善意繼續協商，被問到若協商沒有結果的話是否會造成後續罷工問題，他表示，還是盼談判上有最好的結果。

而勞資爭議調解會議方面，由劉惠宗、陳祖德律師、徐啟勝等調解委員負責協調，另外在空服會，則派出常務理事李瀅、理事廖以勤、監事曲佳雲、會員代表林昱嘉、秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱，以及丁穩勝、劉冠廷兩位律師進入協商。