健保費全額列舉扣除節稅 健保署教6種查詢方法

2019-04-09 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



5月報稅季到來，如何節稅往往令人傷腦筋。衛福部健保署提醒，申報個人綜合所得稅時，若採取列舉扣除額的結算方式，那麼去年度的健保費與補充保險費都可全額列舉扣除，且不受2萬4000元保險費扣除額的上限限制；有六種方法可查詢去年度的健保費繳費金額。

衛福部健保署財務組科長張菊枝說，部分民眾選擇列舉扣除額會比標準扣除額來得划算，為便利民眾完成報稅作業，健保署歸納出六種查詢去年度健保費繳費總額的方法供參考。

第一種是向投保的公司行號或所屬工會查詢，並向各扣繳補充保費的單位查詢補充保費扣費金額。張菊枝說，一般公司行號理論上會發給員工去年度的健保費繳納證明，若民眾因故需要自行申請，可採第二種到第六種查詢方式。

第二種即以自然人憑證或完成註冊的健保卡，進入健保署全球資訊網，依序點選「一般民眾」、「網路申辦及查詢」、「個人健保資料網路服務作業」來查詢。第三種是在五月報稅期間使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，透過綜合所得稅電子結算申報軟體來查詢。

第四種是在便利超商的多媒體資訊工作站，使用自然人憑證查詢。第五種是攜帶個人身分證正本，至加保的鄉、鎮、市、區公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室查詢。第六種是到各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，以註冊後的健保卡查詢健保費繳納資料，並可直接進行網路報稅。