是「面癱」還是中風 醫：看看抬頭紋和法令紋在否

2019-04-09 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市一名高三女生去年準備學測時，因為感冒又熬夜唸書、壓力大，起床時突然發現右臉僵硬、嘴巴歪斜、眼睛閉合困難。醫師診斷她罹患了俗稱「面癱」的顏面神經麻痺，後來透過紅外線、雷射治療、電刺激等治療1個多月，顏面才恢復正常。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉指出，顏面神經麻痺好發於季節交替時，各年齡層的人都可能發生，許多老人家起初會將症狀誤以為「中風」，但只要透過門診理學和神經學檢查，就能立刻排除此因素，以這名高中女生為例，就因病毒感染引起的顏面神經麻痺。

他說，顏面神經麻痺可分為「周邊型麻痺」和「中樞型麻痺」前者和壓力大、休息不足，造成免疫力低下，導致病毒感染大腦第七對顏面神經有關，通常只要1至1.5個月積極配合治療，都能完全恢復原本的樣貌；後者則與腦血管疾病有關。簡易的區別方式是，若抬頭紋和法令紋消失則為周邊型麻痺，若兩者都在，則為中樞型麻痺。

周立偉也說明「周邊型麻痺」的患者還會發生眼睛閉合困難、淚液減少、無法吹口哨、口齒不清、流口水等症狀，通常這些症狀在發病的48小時內最明顯，會先由神經內科醫師安排系列檢查，並給予7天的高劑量口服類固醇，之後再搭配復健和中醫治療，大多能獲得不錯的療效。

他說，顏面神經麻痺經紅外線照射可使受損的神經，因良好的血液循環獲得養分；雷射治療可促進神經生長修復。此外，在神經完全修復前，肌肉容易因缺乏神經刺激而萎縮，此時可再搭配電刺激，以減緩肌肉萎縮的速度。