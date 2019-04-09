大型車周圍有氣流！黏太緊「一推一吸」恐命喪輪下

2019-04-09 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通大隊今天公布今年第一季（1月至3月）的大型車事故件數，共發有125起大型車車禍，造成149人傷亡，雖然與去年同期243人相比，有明顯降低，但台中市交通大隊還是趁此機會呼籲，大型車輛在行駛時，周圍會產生「推吸」的氣流，如果騎機車的用路人太過靠近大型車，可能會被大型車車頭的「擠」的氣流，跟車側「吸」的氣流造成車輛的搖晃，產生擦撞而受傷。

台中市警局交通大隊統計，台中市今年第一季(1至3月)大型車交通事故發生125件，死傷人數149人，與去年同期發生209件，死傷人數243人比較，減少84件(-40.2%)、死傷人數減少94人(-38.7%)，另外，經運用大數據分析去年大型車事故常見3大違規，包括違反特定標誌(線)禁制、裝載貨物不穩妥及違規停車或暫停不當而肇事。

台中市警局交通大隊表示，除持續針對大型車違規加強執法外，並就大型車經常行駛路段實施現場勘查，對有必要限制大型車速限路段，主動函文路權單位辦理會勘，設置相關速限標誌、標線。

台中市交大指出，除了大型車在行駛時會產生「推吸」的氣流之外，大型車轉彎時會產生內輪差，而內輪差會因車身加長而變大，駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也會跟著更大，無法察覺車旁的人車，因此很容易發生意外，所以「機車、自行車及行人應避免行駛(走)於大型車車側(後)」的安全觀念非常重要，以免因大型車視線死角及內輪差而發生危害。