明天出門帶雨具 全台將由北而南轉濕涼

2019-04-09 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



明天下午變天，從北往南逐漸轉濕涼。中央氣象局表示，明天上午各地高溫超過30度，天氣溫暖，但下午鋒面通過及東北季風增強，北部轉涼並出現降雨。周四至下周一雨區擴散至中南部，各地早晚有涼意，全台最低溫下探到18度至21度，民眾出門務必保暖並記得攜帶雨具。

氣象局預報員張承傳表示，明天上午吹偏南風，各地天氣穩定，高溫都在30度以上。大台北盆地、中南部、台南氣溫更高，紫外線指數容易過量，甚至達到危險等級，明天上午民眾出門務必記得防曬，並多補充水分。

明天下午鋒面通過伴隨東北季風增強，東半部及北部地區有短暫陣雨，中南部仍是陽光露臉的好天氣。北台灣下午開始也會轉涼，其他地區溫度變化不大，台東受西南風過山沈降增溫影響，有局部高溫發生機率。

周四至下周一受東北季風及華南雲雨區東移影響，氣溫更低、天氣更不穩定。張承傳說，中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，南部平地周四多雲，但周五至下周一也有小範圍短暫陣雨。這段期間天氣濕涼，最低溫是周五及周六，北部最低溫18度至19度，最高溫也僅23度；中部地區低溫20度，高溫27至28度；南部低溫21至22度，高溫仍有30度以上。