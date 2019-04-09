親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

校園自殺、自傷案件增 大學生占多數

2019-04-09 09:23聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部統計，103年至106年校園自殺自傷通報件/次數，從103年的1015件/次，增至106年的1588件/次。教育部表示，以大專校院學生為多。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，近年外籍大學生求助人數增加。異國求學的學生到新環境，人生地不熟，比較孤單，碰到的問題會比本國生更多。外籍生如果遇到學習或生活上有狀況，得到協助的可能性比較不足，又缺少家庭支持，加上語言不通，有苦說不出。

全國自殺防治中心主任李明濱指出，因為離家到新環境，環境改變、語言不通、適應障礙，又不懂得求醫。建議學校應給予外籍生更積極、主動的關懷。另外，在職進修班的學生，因為半工半讀，壓力較大，也要多注意。

李明濱表示，2017年15至24歲族群十大死因的第二名是自殺，凸顯青少年校園自殺防治的重要性。學生自殺通報有四成因憂鬱症，目前的教育體育雖有綿密的自殺通報及輔導系統，「但校內的輔導體系與外界的衛生醫療體系缺乏很好的連結」。學生如果有嚴重憂鬱症，卻只有接受校內的輔導，而未就醫是不夠的。

至於學生沒有接受治療的原因，李明濱分析，有些是學校老師想把學生轉介醫院，但家長反對；或是老師只看到表面的誘發因素給予輔導，例如功課退步、感情狀況等，但實際上是憂鬱症造成。呼籲家長若發現孩子有情緒障礙，像是注意力不集中、脾氣暴躁、情緒低落、缺乏興趣等，除了關懷輔導外，嚴重的話應該就醫。

李明濱表示，大學生的自我覺察很重要，平時可以利用「心情溫度計」App量測自己的身心狀態，學校也要在適當時機把自我評量的方式傳遞給學生，學生也要擔任守門人互相關懷。

「教育體系應和醫療衛生體系連結」，李明濱表示，各縣市社區都應有自殺防治的訪視員，並與精神科醫師、心理師組成團隊，也可跟附近的學校合作，解決目前教育體系精神科醫師或心理衛生人員人力不足的問題。學生如果需要，也可到附近社區醫院就診，也可減少學校輔導老師的壓力。

●教育部：協助學校建立三級預防模式 持續鼓勵開設情感教育課程

為降低校園學生自我傷害事件發生，教育部學生事務及特殊教育司表示，已訂定校園學生自我傷害三級預防計畫，協助學校建立三級預防模式，並持續鼓勵大專校院開設情感教育相關課程。

校園學生自我傷害三級預防計畫包括初級預防的增進學生心理健康免於自我傷害，二級預防為憂鬱自殺高關懷群之及早辨識與介入及追蹤，以及三級預防的建置自殺事件發生後的危機處理機制，以預防再自殺；並結合社區資源，提供多元輔導管道，建構輔導資源網路。

教育部指出，108年度起，教育部擬協助大專校院強化策略，積極推動大專校院校園心理健康促進工作，補助大專校院辦理心理健康促進課程與教學活動計畫，以強化大專校院學生身心教育及輔導工作的專業性，營造溫馨而健康的學習環境；108年度起擴大補助學校辦理自殺防治守門人培訓計畫，以鼓勵學校提升學校人員對學生自殺事件預防的敏感度。

教育部表示，持續鼓勵大專校院開設情感教育相關課程，依大學法及專科學校法 相關法令規定，大專校院的課程規畫屬自主權範圍，因此教育部鼓勵學校開設情感教育議題相關課程，並利用大專校院相關主管會議加強宣導。

※提醒您：珍惜生命 自殺防治專線0800788995

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
分享

教育部憂鬱症
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

西濱快南段最後一哩路 環差過初審

2019-04-08 23:37

提升保護力！公費流感疫苗 升級為4價

2019-04-08 23:44

外送美食衛生抽查 八成不合格

2019-04-08 23:56

昨全台最高溫35度 彭啟明：今仍像夏天要防中暑

2019-04-09 07:39

明天出門帶雨具 全台將由北而南轉濕涼

2019-04-09 09:39

台鐵第四代票務個人票開賣 操作順暢8小時賣6800張票

2019-04-09 09:33

獨／曾有學生宿舍輕生 校園凶宅後來怎麼了？

2019-04-09 09:19

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

不必排隊加價 低音提琴夏令營人人都可上到名師課

2019-04-09 09:01

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 07:47

哪一種食物過敏最嚴重？ 醫師這麼說

2019-04-09 07:06

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

健康你我他／4種牙刷刷牙 守住真牙

2019-04-09 01:15

耳念珠菌警戒 台灣歷年僅1例輕症

2019-04-09 01:15

心血管患者突昏迷…小心溫度差

2019-04-09 01:15

健康主題館／抗老5大招 幫你省荷包

2019-04-09 01:15

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

登上頭版書店大拋售 8本599元還送春聯書籤

2019-04-08 21:31

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14

1年長16公分？網路業配文談食品療效 部落客3年挨罰8次

2019-04-08 18:51

雪隧消防設備升級！交部出1.6億 11秒控制火勢

2019-04-08 18:24

允生態停工機制！西濱「最後一哩路」 環評初審通過

2019-04-08 17:59

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

高溫持續至週二 好天氣沒有好空氣

2019-04-08 17:02

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

兩岸十大餐飲名店 圓山飯店金龍廳、頂鮮等上榜

2019-04-08 15:37

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

失智長輩獨自至醫院就醫 一轉身卻忘記回家的路

2019-04-08 15:16

14:58東南部海域規模4.6地震 蘭嶼五級

2019-04-08 15:11

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

清明連假疏運 台灣高鐵單日突破30萬人次

2019-04-08 14:09

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09
看更多

熱門文章

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

她罹患糖尿病 血糖控制不佳竟和這壞習慣有關

2019-04-08 12:42

陳文茜肺腺癌開刀 如果有這些症狀你也要小心

2019-04-08 16:45

胡德夫突昏迷 醫師籲：心血管疾病患者熱身不可少

2019-04-08 16:00

義美冰品快閃買一送一！ 冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

影／衛福部宣布 今年4價公費疫苗全面開打

2019-04-08 14:47

長輩總是宅在家？ 研究證實：老人社交多有益健康

2019-04-08 12:00

竹科女工程師月經一年多未停過 原因超心酸

2019-04-08 10:05

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

女生必學「遮瑕」4絕招 用手指上遮瑕膏保證老得快

2019-04-08 15:14

美通報的致命耳念珠菌其實是黴菌！台灣歷年僅1例輕症

2019-04-08 13:10

小心踩雷！辭職、資譴注意大小事 一張圖告訴你

2019-04-08 14:29

又要被收稅！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

2019-04-08 20:12

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-08 20:40

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

黑洞長什麼模樣？台北與全球五大城市明晚一起揭密

2019-04-09 03:29

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-08 11:16

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-08 19:36

雲端發票使用率低 蘇建榮：載具申請我也失敗過2次

2019-04-08 12:10

西濱快南段最後一哩路 環差過初審

2019-04-08 23:37

玩海島有又有新選擇！台灣虎航6月推新航線 桃園-巴拉望單程未稅399元起

2019-04-08 13:58

40歲「魯蛇」老闆走投無路 呂秋遠用這句話打醒他

2019-04-08 23:18

社工也「做功德」？打假卡、無加班費 薪資又被迫回捐

2019-04-08 16:02

氣象局擬修訂「地震震度分級表」 7級變10級

2019-04-08 17:34

百歲人瑞人工髖關節置換成功 醫：年紀再大都該換

2019-04-08 15:16

社工薪資「回捐」陋習 陳時中：提高委辦計畫經費來解

2019-04-08 11:30

每日星座運勢／處女今天陪陪家人 工作易得相助

2019-04-09 00:00

男人的夢想！鋼彈GUNDAM與SEIKO聯名合作表款 台灣也買得到惹

2019-04-08 11:22

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-08 14:09

40歲以上單身聯誼 女比男熱衷

2019-04-08 14:07

哪一種食物過敏最嚴重？ 醫師這麼說

2019-04-09 07:06

長照扣除額 家人自行照顧擔心被排除在外

2019-04-08 19:14

提升保護力！公費流感疫苗 升級為4價

2019-04-08 23:44

下午蘭嶼5級地震 消防員：沒大到讓人想起身往外跑

2019-04-08 15:42

大甲媽遶境 黑沃咖啡吃角子老虎機包你發

2019-04-08 13:56

別總將目光放在年終獎金上 你最該看「如何提升自己的價值」

2019-04-08 10:12

教授久站腰痛竟是脊椎滑脫 兩招運動防惡化

2019-04-08 11:02

躁症發作 他花百萬買名車自撞毀

2019-04-08 11:14

登上頭版書店大拋售 8本599元還送春聯書籤

2019-04-08 21:31

台灣虎航再開賣新航線 6月起直飛渡假盛地巴拉望

2019-04-08 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top