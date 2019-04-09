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獨／曾有學生宿舍輕生 校園凶宅後來怎麼了？

2019-04-09 09:19聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

校園出現「凶宅」怎處理？近年校園輕生案件頻傳，校方後續如何處理這些曾經發生過命案的宿舍房間，外界鮮少得知。有校方說，房間會先請法師淨化，也不再安排其他學生入住，改作為儲藏室或公共空間。也有學校待過了兩屆（四至八年），視宿舍整體使用狀況，再討論是否開放入住。

20多年前震驚社會的清華大學王水溶屍案，當年案發地「輻射生物研究所演講廳」，命案後還曾繼續使用一段時間。清華大學主秘呂平江說，建物已改為生物醫學研究中心。

他說，學生多少都會有疑慮，但建物多為實驗室，幾乎沒有排課，學生大多是為了做實驗或演講活動，才會到該棟樓，一般情況學生不會接觸。校內知情人士透露，那棟樓甚至成為新生探險「景點」。

呂平江說，前幾年因為建物北棟有輻射汙染疑慮拆除，南棟目前也在整修未使用。洪曉慧當年調製王水的實驗室位於北棟，因此拆除。

呂平江說，如果有宿舍發生案件，先封鎖房間，一個學期後轉為公共活動空間。應住宿生的要求，也會辦理法事，讓學生使用起來比較安心。多年過後也有可能再整理為住宿的空間。

當校園出現「凶宅」，政大說，會先依傳統習俗，請法師到宿舍區淨化房間與周遭環境。再找清潔公司打掃房間，關閉不開放入住。若是教室，則是在法師淨化後仍會照常使用。至於不開放入住的宿舍房間，原則上先當儲備儲物間；另外，事發後過兩屆，再視宿舍使用狀況再討論是否開放入住，目前十年內的「凶宅」仍未開放入住。

中央大學則是事發後將寢室封閉，配合宿舍改善工程，規畫作為公共空間。中興大學同樣將事故房封閉，日後再評估是否重新開放。

台大近年也發生數起事件。台大學務長沈瓊桃說，出事的宿舍房間不再安排學生住，至於教室不曾發生過相關情事。

※提醒您：珍惜生命 自殺防治專線0800788995

台灣大學校園女子宿舍曾發生潑硫酸造成一死三傷。本報資料照片
台灣大學校園女子宿舍曾發生潑硫酸造成一死三傷。本報資料照片
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宿舍法師凶宅
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