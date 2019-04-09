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不必排隊加價 低音提琴夏令營人人都可上到名師課

2019-04-09 09:01聯合報 記者何定照╱即時報導

國家交響樂團低音提琴首席、低音提琴家傅永和，長年推廣低音提琴曲譜演奏，五年前更開辦「蘭陽國際低音提琴夏令營」，希望讓年輕學生不用負擔高額出國費用也能獲得全球大師指導機會。今年夏令營一次請來四位國際名家，堅強陣容吸引數十名海外學生來台上課，其中大陸生占七成五，和台生人數相同。

傅永和生於宜蘭礁溪，當時蘭陽在「宜蘭音樂界媽祖婆」張月娥推廣下，國樂風氣盛，傅永和也受張月娥啟蒙。由於家境不富裕，他深知學音樂路的種種阻礙，像他考藝專（今台灣藝術大學）時，是張月娥說服他父親，還送上5000元紅包當基金；改拉低音提琴並赴法深造，也是老師助他拿到獎學金。過去受助恩師們，讓他如今也想為愛樂學生多做點事。

今年夏令營請來19世紀低音提琴大師波特西尼專家馬汀、瑞士日內瓦音樂院教授玻契尼、聖彼得堡愛樂低音提琴首席契科夫、巴黎高等音樂院教授巴赫貝等名家，四人英法義俄藉裔猶如小小聯合國，傅永和任教於北京中央音樂院的愛徒陳翰叡也來指導，加上傅永和共六位講師。傅永和強調，學生可上到每位老師的課，不像許多營隊上課得另加價或排不到。

營隊除了一對一個別課、講座、最末比賽外，今年還新增「室內樂比賽」及「管弦樂片段特訓班」。傅永和說，希望能藉室內樂比賽幫助學員懂得相互聆聽、合作奏樂，管弦樂片段特訓班則深知學生未來都有考樂團壓力，特別藉此讓學生加強實戰訓練。

強大陣容與縝密規畫，讓這次夏令營甫開放申請就湧入眾多海外生，在限額60人中占半，大陸生已有23人，還有人來自美澳等國。傅永和最欣慰的是，近年全台音樂比賽時，評審都感低音提琴水準變佳，台灣少子化下主修音樂的學生變少，學低音提琴者卻逆勢上升。

蘭陽國際低音提琴夏令營7月13日至21日在耕莘健康管理專科學校宜蘭分校舉行，相關簡章及報名表可搜尋「蘭陽國際低音提琴夏令營」臉書粉絲專頁，經濟困難者可申請費用減免。傅永和也特別感謝中華開發文教基金會贊助及蘭陽文教基金會協助，讓這夏令營能長長久久。

國家交響樂團低音提琴首席、低音提琴家傅永和舉辦的「蘭陽國際低音提琴夏令營」場景。...
國家交響樂團低音提琴首席、低音提琴家傅永和舉辦的「蘭陽國際低音提琴夏令營」場景。圖／蘭陽國際低音提琴夏令營提供
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國家交響樂團低音提琴首席、低音提琴家傅永和舉辦的「蘭陽國際低音提琴夏令營」場景。...
國家交響樂團低音提琴首席、低音提琴家傅永和舉辦的「蘭陽國際低音提琴夏令營」場景。圖／蘭陽國際低音提琴夏令營提供
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夏令營交響樂團
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